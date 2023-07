Kapitalna galeria

Padliśmy, gdy zobaczyliśmy z bliska twarz Grażyny Szapołowskiej. W telewizji tych zmarszczek nie widać!

Grażyna Szapołowska to prawdziwa ikona stylu i legenda polskiego kina. 70-letnia aktorka nadal zachwyca też urodą i wspaniałą sylwetką, którą co jakiś czas eksponuje na plaży. Niewiele osób wie jednak, jak naprawdę wygląda z bliska twarz Grażyny Szapołowskiej. Teraz gwiazda sama ją pokazała. Zobaczyliśmy zmarszczki, których w telewizji nie widać. Grażynie Szapołowskiej absolutnie one nie szkodzą. Mało tego, wręcz dodają jej uroku!