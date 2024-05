Marzysz o beztroskim urlopie? Poznaj 5 zasad udanego wyjazdu

Po majówce wakacyjne plany nabierają tempa. To już ostatni dzwonek dla łowców najatrakcyjniejszych ofert. Teraz możemy jeszcze wybierać do woli. Im bliżej lata, tym większe ryzyko, że będzie trzeba zadowolić się tym, co zostało na rynku. Ale nawet przed głównym urlopem, planując krótkie weekendowe wypady pamiętaj, jak zagwarantować sobie i rodzinie spokojne, bezpieczne chwile w otoczeniu przyrody.

Oczywiste, że bez względu na cel wyprawy, ważne jest odpowiednie przygotowanie. Oto pięć punktów, które warto uwzględnić przed każdym – krótszym lub dłuższym – wyjazdem turystycznym:

Sprawdź warunki pogodowe, w miejscu, do którego się wybierasz. Pogoda potrafi być kapryśna, zwłaszcza w terenach górskich czy nad jeziorami, dlatego warto zajrzeć do prognozy na krótko przed wyjazdem. Dzięki temu informacje będą najbardziej wiarygodne, ale i tak warto być przygotowanym na nagłe załamanie pogody i zmienne temperatury. Zbierz niezbędne wyposażenie. W zależności od kierunku, zabierz ze sobą niezbędny sprzęt. Na przykład w góry warto zapakować solidne obuwie trekkingowe, kurtkę przeciwdeszczową i ciepłą bluzę, nawet jeśli prognozowane jest słońce i wysoka temperatura. Tu pogoda potrafi się zmienić z minuty na minutę. Ważna jest też latarka i naładowany telefon. Natomiast nad jeziora przyda się krem z filtrem UV, sprzęt do zabawy w wodzie, a dla dzieci dmuchane rękawki i zabawki do piasku. Warto też zapisać w telefonie numer alarmowy do WOPR. Dobrze zaplanuj trasę. Przed wyjazdem dokładnie zaplanuj trasę, miejsca postoju i atrakcje, które chcesz zobaczyć. Pamiętaj, by nie przesadzić z ambitnym planem – to ma być relaks, a nie gonitwa za kolejnymi punktami do odhaczenia na liście. Ważne, by mieć przy sobie mapę lub korzystać z aplikacji GPS, aby uniknąć zagubienia się w terenie. Pamiętaj o bezpieczeństwie. Bezpieczeństwo powinno być zawsze priorytetem podczas podróży. Zanim wyjdziesz na szlak, poinformuj kogoś bliskiego o swoim planowanym przebiegu wyprawy i przewidywanym czasie powrotu. Zawsze też warto mieć przy sobie podstawowy zestaw apteczny. Idąc w góry, pobierz, polecaną przez GOPR aplikację RATUNEK. W razie kłopotów łatwo będzie Cię znaleźć. Pamiętaj też o powerbanku do komórki. Ubezpiecz się. Niezależnie od tego, czy wybierasz się na krótki, czy dłuższy wyjazd, warto mieć odpowiednie ubezpieczenie podróżne. Dzięki temu będziesz mieć pewność, że w przypadku niespodziewanych sytuacji masz wsparcie finansowe i organizacyjne ubezpieczyciela, także za granicą.

Przede wszystkim zdrowie

W kwestiach zdrowotnych podstawą jest ubezpieczenie zdrowotne ZUS. Jeśli jedziesz za granicę, warto wyposażyć się w EKUZ – Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego. Jest ona jednak dostępna wyłącznie dla osób zgłoszonych do ubezpieczenia w ZUS. Nawet mając taką kartę, trzeba być świadomym, że zakres świadczeń, który obejmuje, jest ograniczony. EKUZ nie pokrywa kosztów na przykład akcji ratunkowej górskiego pogotowia na Słowacji.

Niezależnie od kierunku i długości wyjazdu, warto wykupić ubezpieczenie podróżne. Zwiększy ono Twoje poczucie bezpieczeństwa. Atrakcyjną ofertę w tym zakresie przygotowało Towarzystwo Ubezpieczeniowe LINK4. Ubezpieczenie turystyczne Podróże w LINK4 to sprawdzony produkt, który możesz dopasować precyzyjnie do czasu trwania wyjazdu i swoich indywidualnych potrzeb. Już podstawowy zakres obejmuje koszty leczenia i usługi Assistance. Daje Ci dostęp do badań i zabiegów ambulatoryjnych, zakupu lekarstw i środków opatrunkowych, a w podczas wyjazdu zagranicznego również hospitalizacji czy leczenia stomatologicznego w nagłych stanach bólowych. Ubezpieczenie obejmuje także opieką dzieci i zwierzęta w razie pobytu w szpitalu ubezpieczonego rodzica/opiekuna, zarówno w Polsce, jak i za granicą.

Warto podkreślić, że w LINK4 podstawowe ubezpieczenie podróżne w kraju obejmuje również ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków, a opcjonalnie ubezpieczenie sprzętu sportowego czy bagażu. Jeśli w ramach wakacyjnego wyjazdu planujesz uprawiać sport, który w OWU wskazany jest jako sport wysokiego ryzyka, rozszerz swoją ochronę również o ten zakres.

Zakres ochrony możesz rozszerzyć także o choroby przewlekłe. Jeżeli obawiasz się nagłego nasilenia (zaostrzenia) swoich dolegliwości podczas podróży zagranicznej i chcesz, aby takie zachorowanie było objęte ubezpieczeniem do pełnej wysokości sumy ubezpieczenia Kosztów Leczenia i Assistance, to warto wykupić to ryzyko. Jeśli się na to nie zdecydujesz, w razie zaostrzenia choroby przewlekłej ochrona obejmie do 20 procent sumy ubezpieczenia.

Co jeszcze zyskujemy z ubezpieczeniem turystycznym w LINK4?

W LINK4 Podróże można skorzystać z różnych wariantów. W zależności od tego, gdzie wyjeżdżasz, możesz wybrać: wariant Polska, wariant Europa i basen Morza Śródziemnego albo wariant Świat.

Pakiet obejmuje nie tylko ubezpieczenie kosztów leczenia i Assistance. Można go wzbogacić o ubezpieczenie OC w życiu prywatnym. To niezwykle ważny dodatek, który wybawi Cię z kłopotu w przypadku wyrządzenia szkód finansowych osobie trzeciej. Może to się stać w wielu sytuacjach – na przykład gdy w wyniku wypadku podczas jazdy rowerem zostanie uszkodzone czyjeś auto.

Chroń bagaż i majątek w domu

Boisz się o swój bagaż? Ubezpieczenie bagażu podróżnego i ubezpieczenie sprzętu sportowego to rozwiązanie, dzięki któremu ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie za utracone lub uszkodzone rzeczy.

Masz także możliwość dodatkowego zabezpieczenia majątku pozostawionego w miejscu zamieszkania. Dzięki temu możesz beztrosko cieszyć się wypoczynkiem, zamiast martwić o to, czy dom lub mieszkanie nie zostało okradzione podczas Twojej nieobecności.

Ubezpieczenie podróżne w LINK4 to praktyczne rozwiązanie, dzięki któremu każdy krajowy czy zagraniczny wyjazd możesz w całości poświęcić na relaks. Ewentualne kłopoty pomoże Ci rozwiązać LINK4.

Ważne! Kup ubezpieczenie co najmniej 1 dzień przed wyjazdem.

Jak wykupić ubezpieczenie turystyczne?

Ubezpieczenie może być zarówno krótkoterminowe, jak i całoroczne. Oferta towarzystwa jest bardzo elastyczna. Chcąc kupić ubezpieczenie bez wychodzenia z domu, wystarczy skorzystać z prostego kalkulatora na stronie www.link4.pl. Można też porozmawiać z doradcami pod numerem 22 444 44 44 lub osobiście spotkać się z agentem, współpracującym z LINK4. Więcej informacji, w tym wszystkie limity i ograniczenia, znajdziesz w OWU PODRÓŻE na stronie www.link4.pl.

Materiał powstał przy współpracy z Grupą PZU.