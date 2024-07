Kibicuj naszym w Paryżu! Dodaj im energii!

Igrzyska XXXIII Olimpiady Paryż 2024 oficjalnie rozpoczną się 26 lipca. W sumie zostanie rozegranych aż 329 konkurencji w 32 dyscyplinach. Każda rywalizacja dostarczy mnóstwa emocji, zwłaszcza, gdy startują w niej Polacy.

Będą zwycięstwa i medale

Wielu naszych sportowców ma szansę na medal. Eksperci uważają, że w zasięgu wioślarzy z czwórki podwójnej - Dominika Czai, Mateusza Biskupa, Mirosława Ziętarskiego oraz Fabiana Barańskiego – jest złoto. Nasza czwórka podwójna to mistrzowie świata z 2022 r. i brązowi medaliści z 2023 r.

- Jedziemy przede wszystkim po to, żeby pojechać nasze najlepsze wyścigi. Mamy szacunek do konkurencji, która trenuje, by być w najlepszej dyspozycji. Będziemy koncentrować się na tym, żeby dać z siebie wszystko i mamy nadzieję, że w ten sposób spełnimy swoje marzenia – mówi nam Mirosław Ziętarski.

Jadą zdobyć Paryż!

Nasza czwórka podwójna pomknie po Sekwanie, a świadkami ich zmagań będzie słynna wieża Eiffla, odbudowywana wspaniała katedra Notre Dame czy legendarne muzea.

Warto wiedzieć, że przygotowania do igrzysk olimpijskich to katorżnicza praca. Ciężkie treningi, ciągłe przebywanie z dala od domu, od rodziny i przyjaciół. Przygotowania są także bardzo drogie – sprzęt, wyjazdy, odpowiednie żywienie… Dlatego nieoceniona jest tu pomoc sponsorów. Męską czwórką podwójną opiekuje się Enea, która od lat zaangażowana jest w rozwój polskiego wioślarstwa. #EneaMuremZaWiosłami!

Igrzyska olimpijskie to najważniejsze zawody sportowe. Już sam udział jest ogromnym wyróżnieniem, a medal olimpijski traktowany jest jako najcenniejsze i najbardziej upragnione trofeum. Nic dziwnego więc, że emocje towarzyszące igrzyskom udzielają się kibicom. Jeśli nie interesowaliśmy się dotąd igrzyskami, sprawdźmy! Warto kibicować aktywnie nie tylko piłkarzom. #DodajemyEnergii!

- Igrzyska olimpijskie to kawał sportowej historii. To, co charakteryzuje tę imprezę, to bardzo duża różnorodność sportowa, dzięki czemu każdy sportowy kibic jest w stanie znaleźć arenę zmagań, która najbardziej odpowiada jego gustom, przez co kibicowanie oraz utożsamianie się z zawodnikami może sprawić dużo przyjemności. Z kolei świadomość zawodników o zaangażowaniu oraz wsparciu przez kibiców może wpłynąć pozytywnie, a także uskrzydlająco podczas ich startu – zachęca skromnie Fabian Barański z wioślarskiej czwórki podwójnej. #wWasJestMoc.

