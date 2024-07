ORLEN napędza zielony transport

Osiągnięcie neutralności emisyjnej w sektorze transportu stanowi jedno z największych wyzwań dla całego procesu transformacji energetycznej Polski i Unii Europejskiej. Przed wyzwaniem stoi również Orlen, który podejmuje w tym kierunku stanowcze działania i stawia na miks rozwiązań. Bazą ma być wodór i elektromobilność.

Wodór

Jest coraz bardziej popularny ze względu na swoją dostępność i minimalną emisyjność. Może być wykorzystany w transporcie miejskim, dalekosiężnym i kolejowym. Orlen, który już produkuje paliwo wodorowe, planuje do 2030 r. stać się liderem jego sprzedaży w Europie Środkowej. Koncern zamierza rozbudować swoje stacje wodorowe. W Polsce, Czechach i na Słowacji – ma być ich łącznie 100. W ten sposób wodór stanie się dostępnym paliwem. Orlen ma już dwie stacje wodorowe w Polsce, jedną w Poznaniu – dostępną dla wszystkich kierowców, drugą w Krakowie – do tankowania autobusów miejskich. Kolejna, w Katowicach, zostanie otwarta jeszcze w tym roku.

Elektromobilność

Niezmiennie uznawana za technologię przyszłości. Wśród wszystkich zarejestrowanych samochodów osobowych elektryczne stanowią już prawie 15 proc. ORLEN inwestuje w elektromobilność i aktywnie angażuje się w rozbudowę niezbędnej infrastruktury w tym zakresie. Zamierza wybudować 10 tys. punktów ładowania do 2030 r. Obecnie posiada ich już ponad 1450.

Czy wiesz, że…

Tankowanie wodorem zajmuje:

ok. 15 min. dla autobusów (ich dzienne zapotrzebowanie na wodór wynosi ok. 30 kg., co umożliwia przejechanie ok. 350 km).

ok. 5 min. dla samochodów osobowych (dla zbiornika o pojemności 5 kg., co umożliwia przejechanie ok. 600 km).

Czas ładowania samochodu elektrycznego zależy głównie od typu baterii, modelu samochodu i mocy stacji. Naładowanie samochodu elektrycznego o pojemności baterii w przedziale 40-60 kWh zajmie:

20-30 min., przy użyciu najszybszej z ładowarek o mocy 150 kW.

30 min. do maksymalnie 1 godz. przy użyciu szybkiej ładowarki o mocy 50 kW.

przy użyciu standardowej ładowarki domowej o mocy 3-7kW ładowanie wyniesie od 8 do 10 godzin.

AUTOBUSY NA WODÓR JUŻ JEŻDŻĄ

Wodór do stacji w Poznaniu dostarczany jest z instalacji wytwórczej Grupy ORLEN we Włocławku. Na stacji w ciągu doby można zatankować nieco więcej niż tonę wodoru. To ilość, która pozwala zaspokoić zapotrzebowanie 34 autobusów miejskich. Z kolei wodór do stacji w Krakowie dostarczany jest z pierwszego w Polsce HUB-u produkcji wodoru jakości automotive, zlokalizowanego w Trzebini. Testy autobusów napędzanych paliwem wodorowym zostały zorganizowane także m.in. w Płocku i Katowicach.

