Wakacje nad Bałtykiem 2025. Urlop tylko dla bogaczy?

Urlop spędzany nad Morzem Bałtyckim to jedna z najpopularniejszych form wypoczynku wśród Polaków w trakcie wakacji. Turyści uwielbiają odwiedzać nadmorskie miejscowości, które - jak wiadomo - mają swój niepowtarzalny i urokliwy klimat. Choć pogoda bywa kapryśna, popularność owych kurortów nie słabnie - szczególnie takich miejscowości jak Mielno, Kołobrzeg czy Łeba. Ile jednak kosztuje tygodniowy wypoczynek dla rodziny 2+2 w środku sezonu właśnie w tych lokalizacjach? Postanowiliśmy to sprawdzić poprzez analizę cen noclegów, atrakcji i wyżywienia. Już na wstępie możemy śmiało stwierdzić, że tanio nie będzie, więc jeśli planujesz wypoczynek nad Bałtykiem, portfel wypełnij po brzegi.

Ile kosztuje tydzień wakacji nad Bałtykiem w 2025 roku? Ceny noclegów

Nie od dziś wiadomo, że zazwyczaj najdroższym wydatkiem na urlopach są noclegi. Tym samy rodzina 2+2, planująca tygodniowy pobyt w szczycie sezonu np. na przełomie lipca i sierpnia musi liczyć się ze sporym wydatkiem w tej kwestii. Poniżej zamieszczamy ceny hoteli i apartamentów w trzech nadmorskich miejscowościach, których oferty można znaleźć na popularnej aplikacji do rezerwacji noclegów.

Kołobrzeg

Tygodniowy pobyt w Kołobrzegu dla rodziny 2+2 może kosztować nawet 19 774 zł. Za taką cenę mamy zapewniony nocleg w luksusowym apartamencie o powierzchni 56 metrów kwadratowych, zlokalizowanym 700 metrów od plaży. Mieszkanie ma 2 sypialnie, dwa salony oraz dwie łazienki.

Nie brakuje także ofert bezpośrednio hotelowych - za dwa pokoje w obiekcie pięciogwiazdkowym zlokalizowanym przy samej plaży należy zapłacić 16 162 zł. Oczywiście przeglądając oferty, znajdziemy również inne, nieco tańsze noclegi o niższym standardzie. Jeśli więc zależy wam na dobrej cenie, warto dobrze poszukać, bowiem np. w terminie 21-28 lipca 2025 roku jest możliwość wynajęcia apartamentu już za 4 974 zł.

Łeba

Spoglądając na oferty noclegowe w Łebie, widać różnicę w cenach w porównaniu z Kołobrzegiem - jest taniej, bez dwóch zdań. W luksusowym hotelu ze SPA rodzina 2+2 musi zapłacić za tydzień pobytu 13 371 zł i na ten moment jest to najdroższa opcja. W innych obiektach - również ze SPA i basenami - ceny wahają się między 8 a 10 tys. zł. Nie brakuje także ofert wynajmu apartamentów, których ceny są jeszcze niższe i oscylują w kwocie 4-8 tys. zł.

Mielno

Mielno to kultowa nadmorska miejscowość, lecz jeśli chodzi o ceny noclegów, nadal są one niższe od tych w Kołobrzegu. Za tygodniowy pobyt w Mielnie rodzina 2+2 musi zapłacić w najdroższej opcji 17 930 zł. W tej cenie mamy nocleg w domkach na wodzie, śniadanie oraz możliwość korzystania z sauny, jacuzzi i kominka.

Przeglądając oferty, znajdziemy także możliwość wynajęcia apartamentów nad samym morzem i za pobyt w takim miejscu będziemy musieli zapłacić 16 505 zł. Dostępne są również pokoje w hotelach i mieszkania na wynajem zlokalizowane kilka kilometrów od plaży - w takim przypadku ceny wahają się w przedziale od 2 do 8 tys. zł za pobyt.

Wakacje nad Bałtykiem. Tyle wydacie na jedzenie

Rodzinne obiady i kolacje w restauracjach nadmorskich to kolejna duża pozycja w wakacyjnym budżecie. Śniadanie dla czterech osób to koszt około 100-150 zł, natomiast obiady czy kolacja w kultowych smażalniach ryb lub innych obiektach restauracyjnych to już wydatek rzędu 150-400 zł - w zależności od lokalizacji i standardu lokalu. Dzienny koszt wyżywienia rodziny 2+2 oscyluje więc w granicach 300-550 zł, co daje w skali tygodnia ok. 2100-3850 zł.

Ile kosztują wakacje nad Bałtykiem dla czteroosobowej rodziny? Atrakcje "zjedzą" wasz budżet!

Planując wakacje nad Bałtykiem, do budżetu należy doliczyć także atrakcje. Bilety do parków rozrywki, wypożyczenie rowerów, wejścia do muzeów, parki linowe czy rejsy statkiem to nie małe wydatki. Średnio dzienny koszt dodatkowych aktywności dla całej rodziny to 150-400 zł w zależności od wyboru zabaw.

Dla przykładu rejs kultowym statkiem "Julek" z Mielna do Jamna kosztuje 30 zł lub 15 zł w przypadku biletu ulgowego. Za całą rodzinę zapłacimy więc 90 zł, zakładając, że dzieci mają zniżkę. Przebywając w Kołobrzegu, rodziny z dziećmi często wybierają się na park linowy - cena za 4 osoby to średnio koszt 150-160 zł. Jeśli dodać do tego drobne zakupy, pamiątki i lody, łatwo przekroczyć 1000 zł tygodniowo w kategorii "rozrywka".

Ile kosztują wakacje dla 4-osobowej rodziny nad morzem? Podsumowanie kosztów

Tygodniowe wakacje nad Bałtykiem dla rodziny 2+2 w sezonie 2025 mogą kosztować naprawdę sporo. Za sam nocleg trzeba zapłacić od ok. 4 000 zł w pensjonacie lub apartamencie średniej klasy do nawet 20 000 zł w hotelu wyższej klasy, blisko plaży.

Wyżywienie w restauracjach to kolejny duży wydatek - średnio od 2 100 do 3 850 zł za tydzień. Do tego dochodzą atrakcje i rozrywki dla całej rodziny, które mogą kosztować około 1 000 zł. Łącznie daje to kwotę od ok. 7000 do nawet ponad 24 000 zł za siedem dni urlopu - w zależności od standardu i miejsca wypoczynku. Sądzicie, że to przesadzone ceny, czy być może taki wypoczynek jest wart tych pieniędzy? Dajcie znać na naszych social mediach!

