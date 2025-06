Darmowe wakacje nad Bałtykiem. Wystarczy spełnić jeden warunek

To już koniec sklepów, jakie znamy? Wkrótce będzie ich znacznie mniej. Dramatyczne prognozy

Mamy już początek czerwca, tym samym jeszcze chwila i rozpoczną się wakacje. Zakończenie roku szkolnego odbędzie się 27 czerwca, więc po tym dniu z pewnością wiele rodzin z dziećmi i nie tylko wybędzie na zasłużony odpoczynek. Niestety - jak wiadomo - urlop wakacyjny to niemały wydatek, a przy szalejących cenach życia w naszym kraju, dla wielu rodaków może być to wyzwanie. Nic więc dziwnego, że coraz więcej osób rezygnuje z wyjazdów i zostaje w domach. Co ciekawe, dla tych, którzy nie chcą wydawać fortuny na urlop, rozwiązanie proponuje Fundacja Bałtyk 2.0, która oferuje darmowe wakacje na Helu.

Oferują darmowe wakacje nad Bałtykiem. Fundacja Bałtyk 2.0 z ciekawą propozycją

Fundacja Bałtyk 2.0 powstała jako odpowiedź na rosnący problem zanieczyszczenia przybrzeżnych terenów odpadami. Jej misją jest ochrona środowiska poprzez budowanie w społeczności świadomych i zaangażowanych ludzi, którzy dostrzegają skalę zagrożenia, jakie niosą ze sobą przemieszczające się po świecie śmieci. Fundacja organizuje różne akcje, podczas których uczestnicy sprzątają m.in. plaże nad Bałtykiem, lecz - co więcej - teraz zachęca do udziału w sprzątaniu, oferują w zamian darmowe wakacje na Helu dla wolontariuszy.

Usuwamy śmieci z plaży, brzegu i czasem nawet z samej wody. Dzięki temu chronimy ekosystem Bałtyku, realnie przyczyniając się do ochrony zwierząt i roślin żyjących w morzu oraz na wybrzeżu. Podczas wolontariatu w zależności od pogody, spędzamy około 6 godzin dziennie w terenie, a po pracy przychodzi czas na integrację i korzystanie z uroków półwyspu - czytamy na stronie fundacji, baltyk20.pl.

Oferta skierowana jest do osób, które skończyły 16 lat, a każdy z uczestników może liczyć na darmowy nocleg, wyżywienie, prowiant, odzież roboczą i ubezpieczenie. Obecnie zainteresowani do wyboru mają aż siedem turnusów - pierwszy z nich zaczyna się 2 lipca tego roku, a ostatni 27 sierpnia. Każdy z pobytów trwa 4 dni, kiedy to każdego dnia uczestnicy poświęcają 6 godzin na sprzątanie. Po obowiązkach organizatorzy przewidują zabawy integracyjne, ogniska i po prostu czas wolny.

Co jest fajnego na Helu?

Hel to jedno z najciekawszych i najbardziej klimatycznych miejsc nad polskim morzem - pełne kontrastów, przyrody i morskich historii. Poniżej przedstawiamy kilka atrakcji, które sprawiają, że warto tam pojechać:

Cypel Helski

Fokarium

Muzeum Obrony Wybrzeża

Ścieżki rowerowe i przyroda

Muzeum Rybołówstwa Morskiego

Park rzeźby kaszubskiej.

