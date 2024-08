W bieżącym roku nad polski Bałtyk przyjechało ok. 550 tys. Czechów, czyli mniej więcej 5% ludności kraju. To o połowę więcej niż dotąd rekordowy wynik z ubiegłego roku - wskazał we wpisie na platformie X analityk Ośrodka Studiów Wschodnich Krzysztof Dębiec.