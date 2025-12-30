Dramat 5-latka w Gdyni. Matka biła, konkubent przypalał papierosem!

Sebastian Chrostowski
Sebastian Chrostowski
żródło PAP
żródło PAP
2025-12-30 13:38

Prokuratura skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko parze, która wychowywała 5-letniego syna kobiety. Oboje odpowiedzą za znęcanie się psychiczne i fizyczne nad chłopcem. Mężczyzna m.in. przypalał 5-latka papierosem.

Super Express Google News
  • Prokuratura Rejonowa w Gdyni skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko parze za znęcanie się nad 5-letnim chłopcem.
  • Matka oskarżona jest o wyzywanie i bicie dziecka, natomiast partner o wyzywanie, bicie i przypalenie papierosem ręki chłopca.
  • Sprawa ujawnia wstrząsające szczegóły i stawia pytania o odpowiedzialność dorosłych.
  • Jakie konsekwencje poniosą oskarżeni i co dalej z dzieckiem?

Mariusz Duszyński, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Gdańsku, poinformował w rozmowie z PAP, że akt oskarżenia w tej sprawie złożyła do sądu Prokuratura Rejonowa w Gdyni. Śledztwem zajmowali się funkcjonariusze z komisariatu w Gdyni-Śródmieściu.

Oboje oskarżeni żyli w konkubinacie. Sprawa znęcania się nad chłopcem wyszła na jaw latem 2025 r. Śledczy oskarżyli 32-letnią Sylwię W.-D. o to, że od 9 czerwca do 18 lipca w Gdyni znęcała się nad swoim 5-letnim synem.

Kobieta miała chłopca wyzywać, poniżać i bić otwartą ręką w pośladki. Biegli jednak orzekli, że kobieta dopuściła się przestępstwa mając w znacznym stopniu ograniczoną zdolność do rozpoznania znaczenia czynu i pokierowania swoim postępowaniem.

34-letni mężczyzna, który od lipca do października przebywał w areszcie, odpowie za znęcanie się nad chłopcem zarówno po pijanemu, jak i na trzeźwo. Marcin W. wyzywał dziecko, poniżał i bił. Zdaniem śledczych umyślnie przypalił też papierosem rękę chłopca.

Obecnie wobec oskarżonego jest stosowany dozór policji oraz zakaz kontaktowania się i zbliżania na mniej niż 100 metrów do chłopca.

Sprawa ta pokazuje, jak ważne jest szybkie reagowanie na sygnały świadczące o przemocy w rodzinie i jak kluczową rolę odgrywają w takich sytuacjach organy ścigania oraz służby socjalne. Tragedia 5-latka z Gdyni jest przestrogą dla całego społeczeństwa i przypomina o konieczności stałej czujności w kwestii bezpieczeństwa dzieci.

CZYTAJ TEŻ: 240 ciosów nożem. Sąd umorzył postępowanie w sprawie zabójstwa w Słupsku

Sonda
Czy kary za znęcanie się nad dziećmi powinny być wyższe?

Polecany artykuł:

Tragiczny poranek na Pomorzu. Dwie osoby zginęły w wypadkach drogowych
Zrobili Arturkowi serduszko od nowa
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

DZIECKO
GDYNIA