Gdzie Polacy najchętniej wyjeżdżają na wakacje? Bałtyk nie zachęca każdego

Nadchodzące wielkimi krokami lato sprawia, że coraz więcej Polaków planuje urlopy. Co ciekawe, w ostatnich latach spora część osób ponownie chętnie odwiedza Bałtyk, doceniając bliskość natury i możliwość szybkiego dojazdu. Niestety nadal duża część turystów z naszego kraju wybywa do zagranicznych kurortów, tłumacząc to m.in. tym, że woda w Bałtyku nie nadaje się do kąpieli ze względu na swoją temperaturę. Faktem jest, iż nawet w szczycie sezonu Bałtyk potrafi zaskoczyć turystów wodą o temperaturze 12 stopni Celsjusza, więc nie jest to zbyt zachęcające. Przyczyną takiej sytuacji jest naturalne zjawisko zwane upwellingiem, a więcej w tym temacie pisaliśmy tutaj: Kąpiel w Bałtyku może być niebezpieczna. Nie tego spodziewali się plażowicze. Jednak nie wszędzie sytuacja przedstawia się tak samo - w niektórych lokalizacjach temperatura wody w Bałtyku jest porównywalna do tej, którą znamy z popularnych, zagranicznych kurortów.

Gdzie Bałtyk jest najcieplejszy? Te miejscowości to rajskie tropiki!

Liczysz na ciepłe kąpiele w morzu i zastanawiasz się, czy koniecznie trzeba wyjechać na południe Europy? Wcale nie! Polska nad Bałtykiem potrafi pozytywnie zaskoczyć zwłaszcza w wybranych miejscowościach, gdzie woda jest ciepła niczym w basenie.

Prawdziwą perełką pod tym względem jest Zatoka Pucka wraz z takimi miejscowościami jak Puck, Jastarnia czy Władysławowo. To właśnie tutaj woda nagrzewa się najszybciej i długo utrzymuje wysoką temperaturę. Dlaczego jednak tak się dzieje? Zatoka jest płytka, osłonięta przez Półwysep Helski i stosunkowo spokojna, co sprawia, że promienie słoneczne mogą skutecznie podgrzać wodę. Latem termometry często wskazują tam nawet 25-26 stopni Celsjusza, co na tle polskich standardów przypomina niemal tropikalną lagunę. To jednak nie koniec - podobnych miejscowości jest więcej, a szczegóły znajdziesz w galerii zdjęć poniżej.

Najzimniejsze kąpieliska nad Bałtykiem

Oprócz miejsc z najcieplejszą wodą nad Bałtykiem warto też znać te, gdzie temperatura kąpieliska bywa zdecydowanie niższa. Znajomość tych lokalizacji pozwoli uniknąć nieprzyjemnego zaskoczenia chłodną wodą, zwłaszcza podczas upalnych letnich dni, gdy marzymy o prawdziwym orzeźwieniu, a nie lodowatym prysznicu. Do zimniejszych miejsc nad polskim wybrzeżem należą między innymi:

Łeba

Kołobrzeg

Jastrzębia Góra.