13. Charytatywny Turniej Siatkówki Plażowej Branży Nieruchomości ponownie wspiera budowę trzeciego Domu Ronalda McDonalda w Polsce

Tegoroczna edycja turnieju po raz kolejny przewiduje udział najważniejszych firm i agencji z branży nieruchomości i wspólną sportową rywalizację w ważnym społecznie celu. Organizatorzy zrobią wszystko, by pobić zeszłoroczny rekord frekwencji – w 2023 roku w wydarzeniu wzięło udział aż 56 drużyn - i zebrać jak największą kwotę, która trafi do budżetu budowy. Fundacja czeka na pozwolenie na budowę i rusza z projektem! Dom będzie pomagać rodzinom najdłużej leczonych dzieci, pacjentów Instytutu „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie.

„Razem z partnerami z branży i uczestnikami turnieju, pragniemy podkreślić siłę wspólnych działań oraz zaangażowanie branży nieruchomości w inicjatywę, jaką jest budowa trzeciego Domu Ronalda McDonalda w Polsce. Drugi rok z rzędu będziemy wspierać ten niesamowity program. Naszym celem jest nie tylko wygrana na boisku, ale przede wszystkim wsparcie tych, którzy najbardziej potrzebują naszej pomocy. Pokażemy, jak potężną moc mamy wtedy, gdy gramy razem!" – komentuje Mateusz Bonca, Prezes Zarządu JLL Polska.

i Autor: materiały prasowe

Trzeci Dom — tak, jak od lat działające dwa Domy Ronalda McDonalda w Krakowie i Warszawie — będzie otwarty dla całych rodzin pacjentów oddziałów onkologicznych, hematologicznych neonatologicznych i tych przypadków, gdy proces leczenia wymaga cierpliwości i czasu. Z prywatnych przestrzeni: 20 pokoi z łazienkami, wspólnej kuchni, pralni, bawialni, ogrodu i biblioteki będą korzystać rodzice, zdrowe rodzeństwo leczonych dzieci, a także inni bliscy członkowie rodzin, niezbędni, gdy rodzina potrzebuje czuć, że wszyscy są blisko. Od początku funkcjonowania programu Domów Ronalda McDonalda w Polsce, od powstania pierwszego z nich w partnerstwie z Uniwersyteckim Szpitalem Dziecięcym w Krakowie (2015 r.) do końca 2023 roku w Domach mieszkało ponad 1100 rodzin, a to oznacza ponad 90 tysięcy nocy. Najdłuższy pobyt rodziny w Domu trwał 575 dni, dłużej niż 1,5 roku, bez żadnego wyjazdu do miejsca, z którego rodzina pochodziła. Dzięki działalności Fundacji, obecność rodzica przy chorym dziecku nie musi oznaczać rozstania z bliskimi.

Dom zostanie zbudowany przy użyciu technologii CLT, na nowoczesnej płycie fundamentowej, bo celem inwestycji realizowanej przez Fundację jest połączenie trwałości materiałów oraz walorów naturalnego drewna z rozwiązaniami o kontrolowanej niskiej emisji CO2. Dom będzie ekologiczny i energooszczędny, cichy i przytulny, aby można było się w nim od progu poczuć jak u siebie.

W centrum uwagi Fundacji Ronalda McDonalda znajduje się profilaktyka zdrowotna adresowana do dzieci oraz opieka skoncentrowana na całej rodzinie małego pacjenta w czasie długiej choroby, wiążącej się z pobytem w szpitalu w odległym mieście. Dziecko hospitalizowane nie powinno zostawać samo ani doświadczać rozdzielenia z jednym z rodziców, dla którego brakuje miejsca na oddziale. Jeśli rodzina zmaga się z chorobą istotne jest, aby zdrowe rodzeństwo mogło pozostać blisko leczonego dziecka i rodziców. W ramach najważniejszego w skali świata programu Domów, Fundacja Ronalda McDonalda, pokazuje jak publiczna medycyna pediatryczna może rozwiązywać problemy, z jakimi konfrontują się rodziny dzieci dotkniętych chorobą.

„Nasza misja „Aby rodzina mogła być razem”, oznacza tworzenie rozwiązań skoncentrowanych na całej rodzinie dziecka hospitalizowanego. Dom to wspólna sprawa wszystkich dorosłych, którym zależy na jakości opieki, jaką dzieci otrzymują w szpitalach. Budując razem z JLL i branżą nieruchomości trzeci Dom pokazujemy jak nasz program zmienia standardy pomocy w ośrodkach, które odgrywają kluczową rolę ma medycznej mapie Polski, do których przyjeżdża się z całego kraju i nikt nie zastanawia się, gdzie będzie żyć, mieszkać, bo pierwszą potrzebą jest zdrowie dziecka.” – Katarzyna Rodziewicz, Prezes Zarządu i Dyrektor Wykonawcza Fundacji Ronalda McDonalda.

i Autor: materiały prasowe

Współpraca z Fundacją Ronalda McDonalda, organizacją z ogromnym doświadczeniem we wspieraniu rodzin dzieci hospitalizowanych i kluczowych publicznych instytucji medycznychi, jest widoczna na każdym etapie tegorocznego turnieju. Fundacja Ronalda McDonalda buduje Domy, które stają się drugim domem dla rodzin, przybywających z daleka na leczenie i wypełnia je fachową pomocą zespołu oraz wolontariuszy. Rodziny mieszkają w Domach bezpłatnie i tak długo, jak długo trwa pobyt w szpitalu. O bezpłatnym charakterze pomocy decyduje ogromne zaangażowanie oddanych partnerów!

Tegoroczna data turnieju jest symboliczna, gdyż przypada w Narodowy Dzień Pamięci Powstania Warszawskiego. Dlatego pamięć bohaterów Powstania zostanie uczczona minutą ciszy.

Wstęp na mecze w ramach 13. JLL Charytatywnego Turnieju Siatkówki Plażowej Branży Nieruchomości jest wolny. Więcej informacji o wydarzeniu jest dostępnych na stronie internetowej:

https://www.jll.pl/pl/events/charytatywny-turniej-pilki-plazowej-branzy-nieruchomosci