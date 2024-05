"Więź" informuje, że w lutym 2023 roku doszło w końcu do spotkania jednej z pokrzywdzonych kobiet z metropolitą gdańskim. Podczas rozmowy pełnomocniczki prawnej z arcybiskupem Wojdą miał on stwierdzić, że według niego nie doszło do wykorzystania seksualnego, gdyż „to było tylko macanie". Metropolita przeprosił jednak ofiarę księdza - podaje serwis trojmiasto.wyborcza.pl.