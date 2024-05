Strefa zakażenia w Trójmieście i okolicach. Wytyczne dla hodowców i zakaz wstępu do lasów z powodu ASF

W ubiegły piątek, 10 maja, pani Stanisława obchodziła swoje 108. urodziny. Z tej okazji odbyło się przyjęcie, podczas którego nie zabrakło licznych atrakcji. Był tort, koncert muzyki poważnej (i nie tylko), występy artystyczne i pokaz sztuczek iluzjonisty. Nie zabrakło również licznych gości, którzy składali seniorce moc najlepszych życzeń. Jubilatkę odwiedzili przedstawiciele władz samorządowych, w tym prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz.

Pani Stanisława urodziła się 10 maja 1916 roku w Ostrowiu pod Przemyślem, jako jedna z czterech córek Karoliny i Stefana. Tata pani Stanisławy był kolejarzem, mama zajmowała się domem. W czasie wojny pani Stanisława była na robotach w Niemczech. Po wojnie wróciła do Przemyśla, a stamtąd przeniosła się do Gdańska, w którym pozostała już na stałe. Mieszkała we Wrzeszczu i pracowała w fabryce mebli, gdzie malowała meble kuchenne na biało. W wolnym czasie lubiła odwiedzać kina: Redutę i Polonię. W DPS Polanki mieszka od 2012 roku.

- Jest przesympatyczną osobą, cały czas aktywną, bardzo lubi żartować - mówi cytowana przez miejski portal gdansk.pl Danuta Podogrodzka-​Oleńko, dyrektor DPS Polanki w Gdańsku Oliwie. - Dzień rozpoczyna od udziału w ćwiczeniach gimnastycznych i uczestniczy we wszystkich naszych zajęciach do obiadu. Umysł ma sprawny, dużo pamięta, wspomina dawne czasy, rozmyśla. To dla mnie przywilej, że mogłam poznać panią Stanisławę, dbać o jej dobrostan, chociaż muszę przyznać, że nie znam osoby w tym wieku w tak dobrej kondycji. Jest też lubiana przez innych mieszkańców DPS, jesteśmy dla niej jak rodzina.

Przepis na długowieczność

Jednym ze sposobów na długie życie jest z pewnością poczucie humoru pani Stanisławy. Gdy obchodziła okrągłe setne urodziny, żartowała, że na prezent chciałaby pokaz striptizera.

Jubilatka zdradziła jednak inny sekretny przepis na długowieczność.

- Nie wychodzić nigdy za mąż - mówi z uśmiechem pani Stasia.

Szanownej jubilatce życzymy wielu kolejnych lat w zdrowiu!

