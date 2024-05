i Autor: Shutterstock

Świetna oferta

Mieszkania za pół darmo? PKP wyprzedaje swoje lokale. Jest ich około 700

To już oficjalne. Polskie Koleje Państwowe wyprzedają blisko 700 lokali mieszkalnych w bardzo atrakcyjnych cenach. Oznacza to, że można właśnie nabyć lokum za przysłowiowe grosze. Gdzie znajdują się nieruchomości oraz - co ważne - ile kosztują?