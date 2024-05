i Autor: materiał prasowy Rossmann

Akcja Rossmanna. Wielki powrót Pikników z Czyściochami

Pikniki z Czyściochami zapraszają małych odkrywców do niezwykłej przygody, pełnej kreatywnej zabawy, uśmiechu i radości. To wyjątkowa okazja, by wspólnie z bohaterami Czyściochowa odkrywać strefy tematyczne, wziąć udział w ekscytujących konkursach, cieszyć się niezapomnianymi chwilami i dzielić pozytywną energią. Rossmann organizuje bezpłatne pikniki w miastach i miasteczkach w całej Polsce.