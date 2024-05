Rozsierdzona Agata Rubik. Internauci nieźle ją wkurzyli

Agata i Piotr Rubikowie ponad rok temu poinformowali wiernych fanów, że mają zamiar przenieść się do USA. Rodzina szybko spakowała manatki i poleciała poza granice Polski. Agata to bardzo zaradna kobieta, która za główny cel obrała, sobie zostanie influencerką. 37-latka na instagramowym koncie udostępnia niemal wszystko, co się u niej aktualnie dzieje. Chwaliła się wyprawą do spożywczaka, kupnem wielkiego apartamentu czy tym, że posłała córki do prywatnej szkoły.

Zobacz też: Żona Piotra Rubika pokazała ohydne PRYSZCZE. Wszystko przez TEN produkt

Agata Rubik nie wytrzymała. Tak zdenerwowali ją internauci

Agata Rubik to teraz bardziej Amerykanka niż Polka. Modelka w ostatnim czasie na swoim instagramowym koncie postanowiła pokazać, że Dzień Matki obchodzi nie 26 maja, a 12 - tak jak robią to w USA. Przy tej niesamowitej okazji gwiazda postanowiła podzielić się z fanami zdjęciami córek. Niestety nie wszystkim fanom spodobała się ta "amerykańskość".

"Happy Mother’s Day! To mój pierwszy Dzień Mamy obchodzony w USA. Za dwa tygodnie świętujemy ponownie, po polsku" - napisała Rubik w sieci.

Zobacz też: Po 5 miesiącach w USA Piotr Rubik już zapomniał języka polskiego? Agata Rubik potwierdza

Po nowym postem pojawiło się dość sporo słów krytyki. Jedna z internautek zarzuciła Agacie, że ta przywłaszcza sobie zagraniczne święta.

"Dzień matki jest 26 maja. Jesteście Polakami, trochę przesada z tą Ameryką. Możecie tam mieszkać, a indyka też będziecie jeść?" - napisała wyraźnie oburzona kobieta.

Na odpowiedź Agaty nie trzeba było zbyt długo czekać. Po tonie wypowiedzi wyraźnie widać, że powyższy komentarz trochę ją zdenerwował.

"Nie będziemy jedli indyka, bo nie jemy mięsa" - odpisała na zarzuty Rubik.

Zobacz też: Szczęki nam opadły, gdy zobaczyliśmy wyniki egzaminu ósmoklasisty córki Agaty i Piotra Rubików. Rodzice byli w szoku?!

Zobacz też: Agata i Piotr Rubikowie WRACAJĄ do Polski! Znamy konkretną datę! "Kupiliśmy bilety do Polski"

Zobacz naszą galerię: Rubiki lecą do Ameryki. Wyprzedają dobytek

Sonda Lubisz Agatę Rubik? Tak, cenię jej naturalność Nie mam o niej zdania Nie lubię jej