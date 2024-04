Szok! Dawny ukochany księżniczki znaleziony martwy. Kolejny dramat w rodzinie królewskiej!

Młodzieńcza miłość brytyjskiej księżniczki nie żyje! Beatrice spotykała się z Paolo Liuzzim, gdy miała zaledwie 17 lat. On był zamieszany w śmiertelne pobicie

Czy brytyjska księżniczka uroniła łzę, czytając o tych doniesieniach? To pozostanie tajemnicą Beatrice (36 l.), córki księcia Andrzeja i księżnej Sary Ferguson. Jak pisze The Sun, w pokoju hotelowym w Miami na Florydzie znaleziono ciało młodzieńczej miłości brytyjskiej arystokratki. Spotykała się z Paolo Liuzzim (+43 l.), gdy miała zaledwie 17 lat, a on 24. Ich związek rozpadł się w cieniu wielkiego skandalu. Liuzzi już wtedy uchodził za lekkoducha i playboya, ale to był wierzchołek góry lodowej. 24-latek po pijackiej bójce, podczas której zginął pewien student, usłyszał zarzut nieumyślnego spowodowania śmierci, który został później zmieniony na zarzut napaści i pobicia. Skończyło się na pracach społecznych, ale związek z księżniczką był już niemożliwy. Liuzzi popadł w nałogi i wpadł w szpony hazardu. Prawdopodobnie jego śmierć ma związek z przedawkowaniem narkotyków. Nigdy się nie ożenił.

Kim jest księżniczka Beatrice? Dziś jest mężatką i ma dziecko, wcześniej była w dwóch poważnych związkach

Księżniczka Beatrice jest córką księcia Andrzeja, syna królowej Elżbiety II oraz księżnej Sary Ferguson. W 2005 zaczęła spotykać się z Paolo Liuzzo, ale po roku związek się zakończył, ponieważ okazało się, że młody Amerykanin jest zamieszany w sprawę zabójstwa studenta w stanie Massachusetts. Od 2006 do 2016 roku była w związku z Dave’em Clarkiem, synem amerykańskiego prawnika Michaela Clarka. W 2018 roku zaczęła spotykać się z Edoardo Mapellim-Mozzim, włoskim hrabią. Pobrali się 17 lipca 2020 roku. Ich jedyne jak dotychczas dziecko, córka Sienna Elizabeth, urodziła się w 2021 roku.

Princess Beatrice 'heartbroken' after 'playboy' ex Paolo Liuzzi is found dead in suspected overdose after 'descending into drugs and gambling' amid claims he 'owed large debts to loan sharks' https://t.co/U5GsPK6fOh pic.twitter.com/3Jg9Pz4Tua— Daily Mail Online (@MailOnline) April 25, 2024

