Rodzina królewska też opublikuje książkę o Meghan i Harrym?! Słodka zemsta pałacu

Ważna osoba z rodziny królewskiej wyda książkę o życiu w pałacu. Sarah Ferguson obiecuje wywiad o Meghan Markle i księciu Harrym!

Książę Harry autobiografią "Spare" wywołał wielki skandal. Opisał ze szczegółami swoje życie rodzinne, w tym awantury z Williamem o Meghan Markle i moment, w którym doszło między braćmi do przepychanek i rękoczynów. Już w 2021 roku wraz z żoną Meghan Markle oskarżali brytyjską rodzinę królewską o skłonności rasistowskie. Rodzina królewska konsekwentnie nie odwdzięcza się pięknym za nadobne. Czyżby teraz miało się to zmienić?! Według "Mirror" i "The Sun" niepozorny romans, jaki już 7 marca wyda jedna ze znanych członkiń rodziny królewskiej, może kryć prawdziwą bombę. Sara Ferguson, była żona księcia Andrzeja, od dawna pisze książki. W najnowszej, "A Most Intriguing Lady", mają znaleźć się wątki z prawdziwego życia, a wydawca obiecuje, że była żona księcia Andrzeja podczas promocji dzieła udzieli szczerych wywiadów o... Meghan Markle i księciu Harrym! Znając skłonności Fergie do skandali, może być gorąco! Czyżby i w książce miały pojawić się aluzje do uciekinierów z rodziny królewskiej?

Sarah Ferguson zaczyna pisać o seksie. "Przy tym 'Pięćdziesiąt twarzy Greya' będzie jak spacerek po parku'"

Książka "A Most Intriguing Lady" ("Najbardziej intrygująca dama") ma ukazać się w marcu 2023 roku. "Przy tym 'Pięćdziesiąt twarzy Greya' będzie jak spacerek po parku'" - obwieściła wcześniej była synowa królowej Elżbiety II. Pisanie romansów to dla Fergie nie pierwszyzna. W zeszłym roku ukazała się powieść "Jej serce za kompas", a dzieło o intrygującej damie to jej kontynuacja. Pierwsza książka księżnej pełna jest aluzji do jej prawdziwego życia, a główna bohaterka też ma rude włosy i bardzo podobne perypetie miłosne. Czy opisy seksu w nowej książce Fergie także będą wspomnieniami z prawdziwego życia?! Czy znajdą się tam szokujące opisy z życia Meghan i Harry'ego? Na pewno to pytanie zadają sobie teraz członkowie brytyjskiej rodziny królewskiej...

