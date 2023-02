To znak kryzysu o Meghan Markle i księcia Harry'ego?! Dziwne zachowanie na przyjęciu

Kadyrow wzywa do wojny z Polską. "To walka z satanizmem"

Meghan Markle i książę Harry przez lata zawsze pojawiali się publicznie, trzymając się za ręce i wyraźnie udzielając sobie nawzajem wsparcia. Wydawało się, że mówią jednym głosem. Jednak tuż po wydaniu sensacyjnej autobiografii Harry'ego "Spare" wszystko się zmieniło. Harry udzielał licznych wywiadów promocyjnych sam. Od miesiąca pary nie widziano nigdzie razem! A plotki głosiły, że Meghan tak naprawdę nie wiedziała, co dokładnie znajdzie się w książce i po jej lekturze przeżyła szok. "Istnieje powód, dla którego nie widzieliśmy jej, odkąd książka się ukazała. Zazwyczaj trwa u boku męża. Ona czuje się upokorzona. Spodziewała się, że po premierze wszyscy będą po ich stronie, a tymczasem wszyscy się z nich naśmiewają. Jest wściekła i obawia się, że w książce przedstawiono ją jako wariatkę. Oni kłócą się o to wszystko" - ujawniał informator "New Idea". Teraz plotki o kryzysie wracają! Niepokojące zachowanie pary zostało nawet uwiecznione na wideo z pewnej ważnej uroczystości w Hollywood, a mianowicie z odnowienia przysięgi małżeńskiej Portii de Rossi i Ellen Degeneres.

Meghan Markle i książę Harry trzymali się z dala od siebie na imprezie. Wszystko się nagrało

Meghan i Harry zostali co prawda nareszcie zaproszeni na jakąś imprezę, jednak trzymali się z dala od siebie, a takie zachowanie jest bardzo dla nich nietypowe. Na wideo z odbywającej się w Montecito imprezy widzimy tłumek gości bijący brawo, gdy w pokoju pojawia się wystrojona w białą suknię ślubną Portia i skromnie odziana Ellen. Wśród zaproszonych wyraźnie widać księcia Harry'ego i Meghan Markle stojących po przeciwnych stronach pokoju - tak, jakby się nawzajem unikali. Poza książęcą parą na imprezie pojawili się m.in. Gwyneth Paltrow, Jennifer Aniston czy Katy Perry.

