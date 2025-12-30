Kim Dzong Un grozi "nagłym uderzeniem i unicestwieniem wrogów". Pokazał wyrzutnie rakietowe

Kim Dzong Un odwiedził fabrykę wyrzutni rakietowych i mówił o „unicestwieniu wrogów poprzez nagłe, precyzyjne uderzenie”

Kolejne propagandowe zdjęcia Kim Dzong Una zostały pokazane przez północnokoreańską agencję KCNA. Przywódca Korei Północnej odwiedził fabrykę wieloprowadnicowych wyrzutni rakietowych. Po obejrzeniu zakładu stwierdził, że broń ta „całkowicie zmieni skład naszych [północnokoreańskich] sił rakietowych” i będzie wykorzystywana „w dużych ilościach do zmasowanych ataków w czasie operacji wojskowych”. Kim określił nowy system również jako „strategiczny środek ataku”, zdolny do „unicestwienia wrogów poprzez nagłe, precyzyjne uderzenie” Według południowokoreańskiej agencji Yonhap użycie terminu „strategiczny” może sugerować, że nowy system uzbrojenia jest przystosowany do przenoszenia głowic jądrowych. W oficjalnym komunikacie KCNA nie podano jednak ani nazwy broni, ani lokalizacji zakładów, w których jest ona produkowana.

KCNA podała, że inspekcja miała miejsce w niedzielę. Tego samego dnia Kim Dzong Un obserwował również wystrzelenie strategicznych pocisków manewrujących dalekiego zasięgu. Według agencji test miał „potwierdzić integralność potęgi nuklearnej kraju oraz gotowość do kontrataku w obliczu zagrożeń dla bezpieczeństwa państwa”. W minionym tygodniu Kim wizytował także plac budowy okrętu podwodnego o napędzie atomowym oraz nadzorował próby pocisków ziemia–powietrze.

"Siły nuklearne, zdolne do stawienia czoła wszelkim zagrożeniom"

"Aby sprostać niestabilności strategicznej w regionie i na całym świecie spowodowanej jednostronnym działaniem USA, jesteśmy zmuszeni rozważyć niezbędne posunięcia na rzecz poprawy ogólnego odstraszania nuklearnego" - powiedział jeszcze w zeszłym roku Kim Dzong Un. Jak dodał dyktator, jego państwo stoi w obliczu "poważnego zagrożenia ze strony Stanów Zjednoczonych i ich popleczników", ale on może się obronić. Korea Północna "będzie stale wzmacniać swoje siły nuklearne, zdolne do stawienia czoła wszelkim zagrożeniom ze strony uzbrojonych w broń nuklearną rywali i podwoi swoje środki i wysiłki, aby wszystkie siły zbrojne państwa, w tym siły nuklearne, były w pełni gotowe do walki" - powiedział Kim Dzong Un. Jak dodał, arsenał nuklearny Pjongjangu będzie się rozwijać w sposób "przyspieszony i ciągły", a on "nie wyznaczy limitu na osiągnięcie tego celu".

North Korea debuts new launcher for nuclear missiles aimed at South Korea https://t.co/OHHhALfa2X— NK NEWS (@nknewsorg) December 29, 2025

