Książę Harry szantażuje rodzinę królewską?! Ma kolejnych 400 stron tekstu o ojcu i bracie

Czy książę Harry zaczął w subtelny sposób szantażować brytyjską rodzinę królewską? Tak uważają niektórzy komentatorzy pałacowego życia po ostatnim wywiadzie, jakiego udzielił syn Karola III w związku z promocją swojej autobiografii "Spare". Wśród osób piszących o tym w ten sposób jest m.in. Dan Wooton z "Daily Mail". Harry porozmawiał z Bryony Gordon z The Daily Telegraph. Nieoczekiwanie stwierdził, że to, co już ujawnił w swojej książce, to wierzchołek góry lodowej i tak naprawdę ma o wiele więcej, o wiele bardziej sensacyjnego materiału. Co miał na myśli? "Powiem tak, to mogłyby być dwie książki" - stwierdził Harry, dodając, że do 400 stron "Spare" mógłby dodać kolejnych 400. "Ale są takie rzeczy, które się wydarzyły, zwłaszcza między mną a ojcem, że nie chcę, by świat się o tym dowiedział. Bo nie sądzę, by oni kiedykolwiek mi wtedy wybaczyli. Teraz możesz powiedzieć, że i tak mi nie wybaczą. Ale ja widzę to w taki sposób - mogę wybaczyć wam wszystko, co zrobiliście i chciałbym usiąść z wami, by porozmawiać w odpowiedni sposób, bo oczekuję sprawiedliwości. Oraz przeprosin dla mojej żony" - stwierdził Harry.

Nie chce w ogóle opublikować dodatkowych 400 stron rękopisu, a może nie zrobi tego, jeśli uzyska przeprosiny dla Meghan Markle i pokajanie się reszty rodziny? Pozostaje czekać na rozwój wydarzeń i kolejne skandale w rodzinie królewskiej! Wygląda bowiem na to, że to dopiero początek. Póki co Harry ujawnił, że William popchnął go na podłogę podczas kłótni o Meghan Markle, napisał też m.in. o tym, jak stracił dziewictwo ze znacznie starszą kobietą na polu za pubem i ujawnił, jak razem z bratem błagali ojca, by nie żenił się z Camillą, aktualną królową.

Is it legal to make another person (or people) live under the threat of having details about their private life spilled out in public unless they do this that or the other? Isn’t this blackmail? Legal or not, it’s grotesque. https://t.co/KQh705EVje— Ben Goldsmith (@BenGoldsmith) January 15, 2023

