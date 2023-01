Nie zgadniesz, o co kłóciły się księżna Kate i Meghan! Znajdziesz to w swojej szafce

Tak księżna Kate wbijała szpile Meghan Markle?! Aż trudno uwierzyć, o co się kłóciły przy obiedzie

Nie milkną komentarze do wydanej niedawno autobiografii księcia Harry'ego zatytułowanej "Spare". Uciekinier z rodziny królewskiej opowiedział tam ze szczegółami o rodzinnych kłótniach, o swoim życiu seksualnym, nie szczędził gorzkich słów księciu Williamowi i księżnej Kate, cytując jej SMS-y na temat sukienek druhen i opisując, jak brat popchnął go na podłogę podczas burzliwej kłótni na temat Meghan Markle. W książce można znaleźć rewelacje na temat jeszcze jednej kłótni, jaką miały według Harry'ego urządzić skłócone Kate i Meghan. Wszystko rozegrało się podczas wspólnego obiadu obu par. Wydarzyło się tam coś, w co aż trudno uwierzyć! O co kłóciły się jeszcze Meghan Markle i księżna Kate? O coś, co zwykły śmiertelnik ma w swojej szafce!

Kłótnia o kurkumę i oregano w najwyższych sferach. Księżne skoczyły sobie do gardeł!

Wszystko zaczęło się, kiedy książę Harry podczas wspomnianego obiadu powiedział, że czuje się przeziębiony. Troskliwa Meghan Markle rzuciła się na ratunek. Zadeklarowała, że wyleczy go domowymi metodami. Powiedziała, że najlepiej działają kurkuma, popularna żółta przyprawa oraz olej z oregano, także znanego także u nas dodatku do potraw. Według relacji Harry'ego księżna Kate zareagowała natychmiast! Powiedziała do Meghan, że takie metody nie działają i trzeba zastosować raczej leki. Atmosfera przy stole do końca obiadu była zapewne ciężka jak hektolitry oleju z oregano...

Sonda Trzymasz stronę Harry'ego w wojnie z rodziną królewską? Tak, jestem za Harrym Nie, trzymam stronę pałacu Pewnie są siebie warci

I wouldn’t have taken her witches brew for a cold either. …to be presented with vials of oregano oil and some turmeric, Kate was dismissive to the point of rudeness and 'announced to the table that he'd never take such unconventional remedies'. https://t.co/igOPmw9h6p— Kathy (@Kathy202424) January 13, 2023

QUIZ. Największe skandale w rodzinach królewskich! Pamiętasz wszystkie? Test tylko dla prawdziwych znawców Pytanie 1 z 10 Król Karol III jako książę Karol romansował z Camillą, która dziś jest królową małżonką. Pewien członek królewskiego rodu miał romans z inną Camillą - La Camillą z zespołu Army of Lovers znaną z wielkiego biustu. Kto to był? Książę Harry Król Szwecji Karol XVI Gustaw Książę Albert z Monako Dalej