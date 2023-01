Szok! Starsza kochanka księcia Harry'ego atakuje Meghan Markle. 50-latka nie owija w bawełnę

Starsza kochanka księcia Harry'ego atakuje Meghan Markle! "Ona rzuciła na niego urok! Nie wiem, co w niej zobaczył"

Kolejny skandal z księciem Harrym w roli głównej! Tym razem to nie on go bezpośrednio spowodował, a... jego dawna kochanka. Po publikacji autobiografii księcia Harry'ego zatytułowanej "Spare" Catherine Ommanney (50 l.) złapała wiatr w żagle. Media przypomniały sobie o gwiazdce reality show "Real Housewives of DC" i zapraszają ją do programów śniadaniowych, a Catherine chętnie przyjmuje zaproszenia i nie szczędzi szczegółowych wyznań na temat seksu z księciem, a także... gorzkich słów o Meghan Markle! Kiedy książę Harry i Catherine Ommanney mieli romans? Było to w czasach, gdy on miał 21 lat, a ona 34. Poznali się na kolacji u wspólnych znajomych w Australii i od razu zaiskrzyło. "Był otoczony dwudziestolatkami, ale ja go słuchalam i chyba tego potrzebował" - mówi 50-latka w "Good Morning Britain". Kobieta twierdzi, że Harry miał potrzebę relacji ze starszą kobietą. Na pytanie o to, czy Meghan dała mu to, czego chciał, nie owijała w bawełnę!

Książę Harry miał romans z kobietą starszą o 13 lat. Catherine Ommaney jest dziś gwiazdą reality show i ma 50 lat. Nie szczędzi gorzkich słów Meghan Markle

"Nie będę obmawiać Meghan, bo myślę, że ona już sama wystarczająco się skompromitowała. Nie rozumiem, co on w niej zobaczył! Bardzo współczuję i jemu, i całej rodzinie królewskiej, bo nie sądzę, żeby on prędko sobie z tym wszystkim poradził" - mówi dawna kochanka księcia. Jak dodaje, to nie ona była opisywaną w "Spare" starszą kobietą, z którą Harry stracił dziewictwo w wieku 17 lat. "Był doświadczonym kochankiem" - wspomina seks z 21-latkiem. Wcześniej w programie Piersa Morgana Catherine dodawała o Meghan: "Ona rzuciła na niego urok i dlatego ja go nie poznaję, on był taki zwyczajny i normalny, teraz mało z tego pozostało. Nigdy, przenigdy nie zrobiłby wtedy takiego programu [jak ten dla Netflixa]".

Real Housewives star Catherine Ommanney who claims she had a 'fling' with Prince Harry when he was 21 says he 'needed an older woman' but 'doesn't know what he's found in Meghan'via https://t.co/SvLaQx6uqp https://t.co/ojZ9s2aICp— Marc Hoare (@020644) January 10, 2023

