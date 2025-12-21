Tajny ślub Gisele Bundchen! Gwiazda wyszła za swojego trenera

2025-12-21 10:20

Jak donoszą amerykańskie media, top modelka Gisele Bündchen wyszła za mąż za Joaquima Valente, swojego niegdysiejszego trenera sztuk walki. Ceremonia zorganizowana w Surfside na Florydzie była owiana taką tajemnicą, że chociaż miała miejsce jeszcze 3 grudnia, to dopiero w ten weekend informacje ślubie wyciekły do mediów. Przypominamy historię tej miłości, jej cienie i blaski.

A jednak zamiast rozstania był ślub! Jak donoszą amerykańskie media, top modelka Gisele Bündchen wyszła za mąż za Joaquima Valente, swojego niegdysiejszego trenera sztuk walki. Ceremonia zorganizowana w Surfside na Florydzie była owiana taką tajemnicą, że chociaż miała miejsce jeszcze 3 grudnia, to dopiero w ten weekend informacje  ślubie wyciekły do mediów. „Gisele nie czuła potrzeby dzielenia się ślubem z nikim spoza swojej rodziny. To po prostu odzwierciedlało jej obecny etap życia” - powiedział magazynowi People tajemniczy "znajomy pary". 45-letnia dziś gwiazda wybiegów sfinalizowała rozwód ze sportowcem Tomem Bradym w październiku 2022 roku. Z Valente mają 10-miesięczne dziecko.

Gisele Bündchen. Jak to się stało, że rozwiodła się i związała ze swoim trenerem?

Gisele Bündchen przez 15 lat była najlepiej opłacaną modelką na świecie. Zarabiała około 30 milionów dolarów rocznie, została zdetronizowana dopiero w 2017 roku przez Kendall Jenner. Na modellingową emeryturę odeszła w wieku 34 lat. Ślub z Tomem Bradym Gisele wzięła w 2009 roku. W tym samym roku w grudniu modelka urodziła swoje pierwsze dziecko, 15-letniego dziś Benjamina, a w 2012 roku 12-letnią dziś Vivian Lake. Jesienią 2022 roku zaczęto plotkować o kryzysie w ich związku, potem para potwierdziła, że się rozwodzi. Szybko okazało się, że eks modelka ma nowego ukochanego i że jest nim jej trener ju-jitsu Joaquim Valente (35 l.). Poznali się jeszcze w 2021 roku podczas sesji zdjęciowej - inna wersja głosiła, że podczas zapisywania na zajęcia syna Gisele. Potem widziano ich coraz częściej razem w prywatnych okolicznościach, aż w końcu przestali ukrywać łączące ich uczucie. W czerwcu 2024 roku plotki głosiły, że para się rozstała. Powodem miała być niechęć trenera do życia w błysku fleszy i powtarzające się oskarżenia o rozbicie małżeństwa modelki, którym oboje zaprzeczali. Potem świat obiegła wiadomość o tym, że Gisele Bundchen jest w trzeciej ciąży. Urodziła chłopca na początku 2025 roku.

