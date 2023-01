Najbardziej szokujące fragmenty książki księcia Harry'ego ujawnione! Seks, narkotyki i zabijanie

Książę Harry opisał szczerze seks i zażywanie narkotyków! Sensacyjna premiera autobiografii "Spare"

Książę Harry dostał za tę książkę od wydawnictwa Penguin dwadzieścia milionów dolarów płatne z góry. Nic dziwnego, że za taką kwotę wydawca oczekiwał opisania samych skandali i sensacji, podobnie jak miliony czytelników na całym świecie. Wygląda na to, że mąż Meghan Markle nie zawiódł niczyich oczekiwań w tym przynajmniej względzie. Już dziś, we wtorek 10 stycznia odbywa się oficjalna premiera autobiografii księcia Harry'ego "Spare"! Szokujące fragmenty książki męża Meghan Markle lotem błyskawicy obiegły świat. Książę Harry szczerze opisał swoje doświadczenia seksualne i zażywanie narkotyków, bójki z bratem Williamem, kłótnie z ojcem o Meghan, ujawnił też, ilu ludzi zabił w życiu. Jakie są najczęściej komentowany fragmenty autobiografii Harry'ego?

Książę Harry o utracie dziewictwa. "Potraktowała mnie jak młodego ogiera"

Książę Harry w swojej autobiografii "Spare" dużo i szczerze pisze o seksie. Już z wcześniejszych przecieków wiadomo było, że opisał między innymi to, jak stracił dziewictwo z dużo starszą kobietą mając 17 lat. Teraz wiadomo więcej. Oto fragment książki: "Bardzo kochała konie i potraktowała mnie jak młodego ogiera. Dosiadłem ją szybko, po czym dała mi klapsa w tyłek i przytrzymała mnie... jednym z moich błędów było pozwolenie na to, by stało się to na polu, tuż za ruchliwym pubem. Bez wątpienia ktoś nas widział". Harry pisze też o seksie w kontekście Meghan Markle. Przyznaje, że oglądał jej sceny erotyczne, które kręciła jako aktorka i... żałuje tego. Książę znany z imprezowania nie stronił też od narkotyków. Przyznaje się w autobiografii, że eksperymentował z nimi kilkukrotnie. Brał kokainę, jadł grzyby halucynogenne w 2016 roku, palił marihuanę. "Oczywiście w tym czasie brałem kokainę. W czyimś domu, podczas weekendu myśliwskiego, zaproponowano mi kreskę i od tego czasu spożyłem jeszcze trochę. Nie było to zbyt zabawne i nie sprawiało, że czułem się szczególnie szczęśliwy, jak wydawało się innym, ale sprawiało, że czułem się inaczej, a to był mój główny cel. Poczuć się. Być innym" - pisze Harry.

"Książę William mnie pobił". Szokujące stwierdzenie Harry'ego

Książę opisał też bójkę z księciem Williamem. Twierdzi, że brat go popchnął podczas kłótni o Meghan Markle. William powiedział szczerze młodszemu bratu, co myśli o jego narzeczonej, nazywając ją "trudną, niegrzeczną i złośliwą". Harry uniósł się i zarzucił bratu, że powtarza to, co piszą gazety, a nastepnie podał mu szklankę wody, chcąc, by William ochłonął. "On odstawił wodę, obrzucił mnie kolejnym wyzwiskiem i rzucił się na mnie. To wszystko zdarzyło się tak szybko. (...) Złapał mnie za kołnierz, zrywając mój naszyjnik, i powalił mnie na podłogę. Wylądowałem na misce psa, która pękła pod moimi plecami, a jej kawałki poraniły mnie. Leżałem tam przez chwilę, oszołomiony, a potem wstałem i powiedziałem mu, żeby wyszedł" - napisał Harry. Jak dodaje, potem brat go przeprosił.

Książę Harry wyznaje, ilu ludzi zabił. Dwucyfrowa liczba!

Sensację wywołał również fragment dotyczący brytyjskiej armii podczas misji w Afganistanie w latach 2012-2013, w któej uczestniczył książę Harry jako żołnierz. Ujawnił, ilu Talibów dokładnie zabił. "A więc moja liczba: dwadzieścia pięć. Nie było to coś, co napełniało mnie satysfakcją, ale też nie wstydziłem się. (...) To były figury szachowe usunięte z planszy, źli ludzie wyeliminowani, zanim mogli zabić dobrych ludzi" - pisze Harry. Wiele komentarzy wywołał też opis słynnego incydentu z przebraniem nazisty, w którym imprezował Harry w 2005 roku. Książę twierdzi, że nobliwi William i Kate tak naprawdę sasmi go namawiali do włożenia takiego kostiumu i zaśmiewali się z tego. Potem zdjęcia księcia wyciekły do tabloidów. "Zadzwoniłem do Willa i Kate i zapytałem ich, co o tym myślą. 'Nazistowski mundur' - powiedzieli. Wypożyczyłem go wraz ze śmiesznymi wąsami i wróciłem do domu. Willy i Kate zaśmiewali się" - pisze Harry.

Staff unpack copies of Prince Harry’s memoirs “Spare” at midnight in the WHSmith store at Victoria Station in London, England. "Spare" is #1 in the Amazon bestseller chart and one of the biggest pre-order titles. More #GettyFootage 🎥@fatlittlebuddha ➡️ https://t.co/HB92ozDx92 pic.twitter.com/N4EYtAaAiO— Getty Images (@GettyImages) January 10, 2023

