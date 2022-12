To z nią książę Harry stracił dziewictwo?! Seksowna 57-letnia aktorka stawia sprawę jasno

Książę Harry stracił dziewictwo ze sławną aktorką starszą o niemal 20 lat?! 57-letnia Liz Hurley wreszcie odniosła się do gorących plotek

Książę Harry już niebawem znów znajdzie się na pierwszych stronach nie tylko brytyjskich gazet. Już 10 stycznia 2023 roku będzie miała premierę jego autobiografia "Spare", którą napisał dla wydawnictwa Penguin w ścisłej współpracy z J. R. Moehringerem, pisarzem, dziennikarzem i laureatem nagrody Pulitzera. Już teraz do mediów przeciekają pewne sensacyjne informacje o zawartości książki! Nie dość, że ma zawierać wiele ataków na brytyjską rodzinę królewską, to jeszcze książe nie stronił od odważnych słów na temat seksu! Okazuje się na przykład, że Harry stracił dziewictwo jako nastolatek ze znacznie starszą od siebie kobietą podczas pobytu na wsi - mąż Meghan Markle opisał to wszystko właśnie w mającej się niebawem ukazać autobiografii. Plotkarze już rozpuścili wieści, że chodzi o pewną bardzo seksowną, dziś 57-letnią aktorkę, a mianowicie o samą Liz Hurley! Gwiazda do dziś jest symbolem seksu i chętnie pokazuje się w mediach społecznościowych w bikini. Ktoś w końcu odważył się ją o to spytać, a ona odpowiedziała jasno! Doszło do tego podczas wywiadu dla Saturday Times Magazine.

Liz Hurley twierdzi, że książę Harry nie stracił z nią dziewictwa, ale plotkarze wiedzą swoje. Kim jest Liz Hurley? To była partnerka Hugh Granta

"Nie ja. Niewinna. Ha! Nie, to nie byłam ja. Absolutnie nie" - tak odpowiedziała Liz Hurley na pytanie o to, czy to ona jako pierwsza uprawiała seks z księciem Harrym. Ciekawe, czy mówi prawdę? A może prawdziwa uwodzicielka księcia dopiero się ujawni?! Liz Hurley jest starsza od księcia Harry'ego o niemal dwadzieścia lat. Gdy on był nastolatkiem, ona musiała być już dobrze po trzydziestce lub dobiegać czterdziestki. Najbardziej znana jest z komedii "Austin Powers: Agent specjalnej troski" (1997) , gdzie wystąpiła jako Vanessa Kensington Powers. Kojarzy się ją także z Hugh Grantem, który był jej partnerem życiowym przez 13 lat.

