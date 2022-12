Meghan Markle z prawnikami oskarżają rodzinę królewską! "Była kozłem ofiarnym"

Nowe odcinki "Harry & Meghan". Meghan Markle i książę Harry w serialu dla Netflixa wprost oskarżają pałac o intrygi i kłamstwa

Już dziś, w czwartek 15 grudnia Netflix pokaże kolejne trzy odcinki serialu dokumentalnego o życiu Meghan Markle i księcia Harry'ego. A sądząc po wypuszczonym właśnie zwiastunie, dojdzie tam do jeszcze ostrzejszych ataków na brytyjską rodzinę królewską. W zwiastunie tym wprost padają oskarżenia o to, że pałac specjalnie wypuszczał do prasy negatywne, w tym nieprawdziwe historie o Meghan, by uniknąć publikacji jakichś innych, niepochlebnych dla rodziny królewskiej pogłosek. Wypowiada się i Meghan, i prawnicy. "Widziałam dowody na to, że wypuszczano negatywne informacje z pałacu przeciwko Harry'emu i Meghan, by dopasować je do planów innych ludzi" - mówi w zwiastunie Jenny Afia, prawniczka gwiazd. Potem wypowiada się niejaka Lucy Fraser, podpisana jako "przyjaciółka". "Meghan została kozłem ofiarnym dla pałacu, oni wypuszczają negatywne historie o niej, by uniknąć wydrukowania innych, mniej pochlebnych historii" - twierdzi ta kobieta. O jakie "inne historie" chodzi? W poprzednim zwiastunie Harry powiedział, że "nie mieli problemu z tym, by kłamać w celu ochrony mojego brata". Może więc chodzić o coś związanego z księciem Williamem.

Czego dowiadujemy się z odcinków serialu Netflixa, które streamingowy portal opublikował 8 grudnia?

W serialu Netflixa pojawiają się znów oskarżenia o rasizm w rodzinie królewskiej. Harry odniósł się do sytuacji, w której księżniczka Kentu w 2017 roku miała na sobie broszkę przedstawiającą czarnoskórą kobietę i poszła z tą ozdobą na tę samą imprezę, co Meghan. Niektórzy odczytali to jako niestosowne. "W tej rodzinie czasami jesteś częścią problemu, a nie rozwiązania. I jest tam wysoki poziom uprzedzeń wynikających z nieświadomości" - oskarża książę. Meghan opowiada też o tym, że nie miał rzekomo pojęcia o królewskim życiu, a gdy kaznao jej dygnąć przed królową, uznała to za żart... Para opowiada też o początkach swojego związku - mówią, że najpierw Meghan poświęciła wszystko dla męża, a potem on dla niej. Harry twierdzi, że wypatrzył zdjęcie Meghan na Instagramie znajomego, a ona, że nie miała pojęcia, kim jest "Prince Haz", który zaczął ją obserwować i zaczepił ją...

Drugi zwiastun "Harry & Meghan". "Rozpętała się wojna przeciwko Meghan, bo taki był plan innych ludzi. To kwestia nienawiści, to kwestia rasy"

Netflix opublikował w tym tygodniu trzy pierwsze odcinki oraz dwa zwiastuny serialu "Meghan & Harry". Uciekinierzy z pałacu wprost oskarżają tam pałac o intrygi i "wojnę przeciwko Meghan" rozpętaną z pobudek rasistowskich! Harry, Meghan i ich przedstawiciele wypowiadają w drugim trailerze takie słowa: "W rodzinie jest hierarchia. Są wycieki informacji, ale także ich wymyślanie i rozsiewanie plotek. Rozpętała się wojna przeciwko Meghan, bo taki był plan innych ludzi. To kwestia nienawiści, to kwestia rasy. To brudna gra. Ból i cierpienie kobiet, które wżeniają się w tę instytucję, to nakręcanie szału". Na koniec Meghan mówi: "Zrozumiałam, że nigdy mnie nie ochronią", a Harry: "Byłem przerażony, nie chciałem, by historia się powtórzyła. Nikt nie zna całej prawdy. My ją znamy".

"Nikt nie widzi, co się dzieje za zamkniętymi drzwiami". Meghan Markle i książę Harry znów atakują rodzinę królewską

Co widzimy w pierwszym trailerze programu Netflixa? "Czemu zdecydowaliście się zrobić ten dokument?" - pada pytanie, a na ekranie widać słynne zdjęcie Meghan i Harry'ego idących w deszczu pod parasolem. Następnie widzimy serię słodkich zdjęć książęcej pary - całują się, spędzają weekend z psami, Meghan dotyka ciążowego brzucha... Jest i ujęcie siedzącej w fotelu i płaczącej teatralnie Meghan, obok niej siedzi równie zbolały Harry. "Nikt nie widzi, co się dzieje za zamkniętymi drzwiami" - padają te słowa, a na ekranie widzimy między innymi ujęcie z kościoła w Wielkiej Brytanii. W ławce siedzą William i księżna Kate, a uwagę zwraca zwłaszcza lodowaty wzrok Kate. Nie ulega wątpliwości, że została przedstawiona jako czarny charakter w pałacu - uważają komentatorzy w brytyjskich mediach. W dodatku trailer ujawniono w samym środku wizyty Kate i Williama w Stanach Zjednoczonych. "To nie jest żadna niespodzianka" - dodają osoby zbliżone do rodziny królewskiej. "Gdy stawka jest tak wysoka, czyż nie najlepiej usłyszeć naszą historię od nas?" - mówi Meghan Markle w trailerze. Pierwsze trzy odcinki programu Netflix pokazał w czwartek, 8 grudnia.

Sonda Co myślisz o trailerze programu Netflixa o Meghan i Harrym? Jest świetny, na pewno obejrzę ten program Kiczowaty i niesmaczny Phi! Intryguje, ale to za mocny atak na rodzinę królewską

'Meg became this scapegoat for the palace,' claims latest Harry and Meghan trailer https://t.co/pTKeqdaz1X— EVOKE (@EVOKE) December 14, 2022

QUIZ. Gdzie rządzą królowie? Za komplet punktów wkładamy koronę na głowę Pytanie 1 z 10 Na początek coś prostego. Po ponad 70 latach królową Elżbietę na tronie brytyjskim zastąpił... Karol William Harry Dalej