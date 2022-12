Książę William zdradzał Kate z jej przyjaciółką?! Tajemnicze słowa księcia Harry'ego

Książę William zdradził księżną Kate z piękną eks modelką?! Szokujące plotki powracają za sprawą księcia Harry'ego

Te gorące plotki pierwszy raz pojawiły się w brytyjskiej prasie i w mediach społecznościowych mniej więcej trzy lata temu. Książę William został oskarżony o zdradę małżeńską! W dodatku z przyjaciółką swojej żony... Plotkarze łączyli go z mieszkającą w okolicy Anmer Hall markizą Rose Hanbury, eks modelką, która wcześniej wyszła za brytyjskiego bogatego arystokratę starszego o 18 lat. Oczywiście ani ona sama, ani książę William nigdy oficjalnie nie potwierdzili tych szokujących oskarżeń, ale co bardzo nietypowe, pałac rozważał podjęcie kroków prawnych w związku z pogłoskami, a wielu "królewskich ekspertów" gorąco im zaprzeczało w mediach. Oficjalnie żadnego romansu nie było, ale ostatecznie do procesu nie doszło. Rose w tajemniczy sposób zniknęła ze ścisłego kółka znajomych księżnej Kate. Potem głośno zrobiło się o Meghan Markle, narzeczonej, a wkrótce żonie księcia Harry'ego. A teraz szokujące plotki o romansie księcia Williama powracają z nową siłą!

Książę Harry mówił o kłamstwach w rodzinie królewskiej. Miał na myśli romans brata?

Wszystko przez księcia Harry'ego, który wypowiedział pewne tajemnicze słowa. Czy sugerował, że Pałac Buckingham zamiótł pod dywan sprawę rzekomej zdrady Williama? Co powiedział książę Harry? Chodzi o zagadkowe zdanie, które wygłosił w jednym z odcinków serialu "Harry & Meghan" dla Netflixa. "Oni nie mieli problemu z tym, by kłamać w celu ochrony mojego brata, ale mieli z tym, by mówić prawdę w naszej obronie". Niektórzy twierdzą, że Harry w zawoalowany sposób odniósł się do uciszania sprawy domniemanej kochanki księcia Williama. Z pewnością stwierdził wprost, iż pałac intrygował z brytyjską prasą, by poprzez wypuszczanie negatywnych historii o Meghan Markle przykryć inne afery. W rezultacie sprawa markizy powraca i znów ekscytuje Brytyjczyków! A William tajemniczo milczy...

Meghan: "I wasn't being thrown to the wolves, I was being FED to the wolves."Harry: "They were happy to lie to protect my brother. They were never willing to tell the truth to protect us" A new trailer for the dramatic second half of @Netflix's Harry & Meghan, out Thursday. pic.twitter.com/uls0DaV2Th— Omid Scobie (@scobie) December 12, 2022

Rose Hanbury, Marchioness of Cholmondeley, is married to Marquess of Cholmondeley, David, who’s 18 years older.⁰⁰"In June 2009 the couple announced their engagement, the next day it was revealed they were expecting & just a day later they tied the knot." https://t.co/42au33BFll— 𝚃𝚑𝚎 𝙵𝚛𝚊𝚗𝚔 𝙰𝚌𝚌𝚘𝚞𝚗𝚝 (@TheFrankAccount) December 15, 2022

