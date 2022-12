Meghan Markle i książę Harry żądają przeprosin od pałacu! "Najpierw niech uznają swoje winy"

Kabajewa w szaleńczym tańcu! To szok, co wyrabiała na otwarciu hali sportowej

Książę Harry i Meghan Markle chcą oficjalnych przeprosin od rodziny królewskiej? Ostatni skandal dolał oliwy do ognia

Książę Harry i Meghan Markle wywołali niedawno burzę premierą swojego serialu dla Netflixa. W sześciu godzinnych odcinkach żalili się na życie w rodzinie królewskiej. Między innymi zarzucali jej, że spiskowała z prasą przeciwko Meghan, by odwrócić uwagę od innych potencjalnie medialnych afer. Harry opowiedział też, jak podczas rodzinnej narady na temat odejścia jego i żony ze stanowisk pracujących członków rodziny królewskiej brat na niego nakrzyczał, a ojciec skłamał na jego temat: "To było przerażające, gdy mój brat krzyczał na mnie, a mój ojciec mówił rzeczy, które po prostu nie były prawdą. A moja babcia, wiesz, spokojnie siedziała tam i przyjmowała to wszystko do siebie". Co teraz? "Sunday Times" powołując się na źródła zbliżone do rodziny królewskiej pisze, że Meghan i Harry chcą, by król ich przeprosił!

Pałac "zdumiony" postawą Meghan Markle i księcia Harry'ego. Pojednanie jest jednak możliwe

Podobno wydało im się rażące, że nie doczekali się własnych przeprosin, podczas gdy w sprawie innego skandalu była już doradczyni pałacowa musiała przepraszać czarnoskórą działaczkę za niestosowne uwagi dotyczące jej koloru skóry - uparcie dopytywała, skąd pochodzi, nie chcąc wierzyć, że jest Brytyjką... Co na to król? Pałac jest "zdumiony" tym żądaniem Meghan i Harry'ego, informuje "The Sun". Z kolei Katie Nichols, ekspertka do spraw królewskich z z Vanity Fair uważa, że pałac będzie żądał, by "Meghan i Harry uznali własne winy popełnione podczas tego konfliktu", a wtedy możliwe będzie pojednanie, bo król wie, że ludzie nie chcą patrzeć na podzieloną, wstrząsaną skandalami monarchię.

Sonda Co myślisz o trailerze programu Netflixa o Meghan i Harrym? Jest świetny, na pewno obejrzę ten program Kiczowaty i niesmaczny Phi! Intryguje, ale to za mocny atak na rodzinę królewską

"Royal Family left 'baffled' by Harry and Meghan's 'demands for an apology' with prince told by Palace one will NOT be forthcoming until he 'admits his own faults,'"https://t.co/ZXrwoFa8Wv— Jerseydeanne (@jerseydeanne) December 19, 2022

QUIZ. NAJNOWSZY quiz o brytyjskiej rodzinie królewskiej! Ile wiesz o Elżbiecie II, Meghan czy Kate? Pytanie 1 z 10 Ile diamentów znajduje się w koronie, która leżała na trumnie królowej? 2868 3999 1898 Dalej