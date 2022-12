Książę Harry nie jest synem króla Karola?! Jednoznaczny werdykt, ekspertka komentuje sławne plotki

Król Karol III nie jest biologicznym ojcem księcia Harry'ego? Sławna ekspertka analizuje zdjęcia. Ma jednoznaczną diagnozę

Książę Harry był przedmiotem plotek już jako dziecko. Rudy kolor włosów syna księżnej Diany i jej burzliwe życie uczuciowe sprawiły, że złośliwi plotkarze puścili w obieg pewną szokującą pogłoskę. Te plotki intrygowały miliony ludzi od lat! Czy książę Harry nie jest biologicznym synem króla Karola? Wielu spekulowało, że prawdziwym ojcem Harry'ego jest rudowłosy James Hewitt. Księżna Diana romansowała swojego czasu z tym brytyjskim oficerem kawalerii. Teraz do sprawy odniosła się ekspertka, znana portrecistka Simone Malik, która twierdzi, że ma szczególny dar rozpoznawania twarzy i dostrzegania w nich podobieństw. Jej werdykt jest jednoznaczny! Czy prawdziwym ojcem księcia Harry'ego jest James Hewitt, a nie król Karol? To byłby istny skandal w rodzinie królewskiej! Cóż, król Karol III może odetchnąć z ulgą, oczywiście o ile przeczyta o analizach Simone Malik w "Daily Star". Otóż ekspertka po przebadaniu zdjęć księcia Harry'ego, Karola i Hewitta orzekła, iż nie ma takiej opcji, by to Hewitt był ojcem księcia. Karola i Harry'ego łączą przenikliwe oczy i wysokie, ale wąskie czoło - argumentuje portrecistka...

Król Karol nie jest prawdziwym ojcem księcia Harry'ego? Szokujące plotki powróciły. Sprawę ma rozstrzygnąć test DNA!

Te plotki na temat księcia Harry'ego krążą od samego momentu jego narodzin. Czy król Karol jest prawdziwym ojcem swojego młodszego syna? A może to jeden z kochanków księżnej Diany spłodził rudowłosego Harry'ego? Jako rzekomy prawdziwy ojciec księcia wymieniany był od lat James Hewitt. Ten brytyjski oficer kawalerii faktycznie miał z Dianą płomienny romans. Chociaż najprawdopodobniej poznał Dianę już wtedy, gdy Harry był na świecie, plotki nie milkną, przede wszystkim z powodu takiego samego rudego koloru włosów obu panów. Wszyscy zainteresowani zawsze oficjalnie wszystkiemu zaprzeczali, ale sprawa położyła się cieniem na życiu młodszego z książąt.

Meghan Markle zrobiła test genetyczny. Teraz chce, by jej mąż zrobił to samo

"New Idea" niedawno donosiło, że książę Harry zrobi niebawem przełomowy test DNA. Ma on raz na zawsze rozstrzygnąć, kto jest prawdziwym ojcem księcia. "To był pomysł Meghan Markle" - pisał "New Idea", powołując się na źródło zbliżone do brytyjskiej rodziny królewskiej. By zachęcić męża do testu, Meghan sama taki wykonała i opowiedziała o tym w mediach społecznościowych. Test genetyczny w jej przypadku wykazał, że jest 43 procentach Nigeryjką. Księżna powiedziała, że zamierza dalej eksplorować temat swoich korzeni. Podobno zachęca do tego także Harry'ego... Nic nie wiadomo jednak o wynikach tego testu, być może były to zatem również tylko plotki.

