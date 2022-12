Meghan Markle i książę o rodzinie królewskiej: "Byliśmy lepsi, oni nam zazdrościli"! Nowe odcinki serialu Netflixa "Harry & Meghan"

Meghan Markle i książę Harry uważają, że reszta rodzina królewskiej im zazdrościła. Twierdzi, że Meghan lepiej wykonywała książęce obowiązki niż reszta rodziny

Te wypowiedzi na pewno wprawią w zdumienie wielu obserwatorów życia brytyjskiej rodziny królewskiej! Kolejne odcinki serialu Netflixa o Meghan Markle i księciu Harrym zostały już opublikowane. Nie brak tam nowych oskarżeń wobec pałacu. Książę Harry stwierdza między innymi, że on i Meghan byli lepsi niż inni royalsi w wypełnianiu swoich obowiązków, a ataki na nich wynikały z zazdrości... "Problem polega na tym, że ktoś, kto zostaje małżonkiem, powinien wspierać, a nie odwracać uwagę, tymczasem wykonuje tę pracę lepiej niż osoba będąca tam z urodzenia. To niszczy równowagę" - mówi książę Harry. Meghan z kolei twierdzi, że pewien doradca królowej Elżbiety II porównał ją do "obcego organizmu" ("foreign organism"), a pewna doradczyni tłumaczyła jej ponoć w taki sposób, jak wygląda życie nowej osoby w pałacu: "To tak jak z rybką, która pływa idealnie. Jest silna, płynie w dobrym kierunku. I ten mały organizm pewnego dnia wpływa do środka. Co to takiego? To nie wygląda jak my, nie porusza się jak my. Nie podoba nam się to. Idź sobie".

"To było przerażające widzieć, jak mój brat wrzeszczy na mnie, a mój ojciec mówi rzeczy, które po prostu nie są prawdą"

To nie wszystko. Harry dodaje, że podczas negocjacji z rodziną królewską dotyczących Megxitu doszło do awantury! "To było przerażające widzieć, jak mój brat wrzeszczy na mnie, a mój ojciec mówi rzeczy, które po prostu nie są prawdą. A moja babcia cicho tam siedzi i przyjmuje to wszystko" - mówił książę, po chwili usprawiedliwiając jednak Elżbietę II poprzez stwierdzenie, że miała przecież swoją misję i swoje powinności wobec monarchii.

Nowe odcinki "Harry & Meghan". Meghan Markle i książę Harry w serialu dla Netflixa wprost oskarżają pałac o intrygi i kłamstwa

W zwiastunie najnowszych odcinków "Harry & Meghan" padają oskarżenia o to, że pałac specjalnie wypuszczał do prasy negatywne, w tym nieprawdziwe historie o Meghan, by uniknąć publikacji jakichś innych, niepochlebnych dla rodziny królewskiej pogłosek. Wypowiada się i Meghan, i prawnicy. "Widziałam dowody na to, że wypuszczano negatywne informacje z pałacu przeciwko Harry'emu i Meghan, by dopasować je do planów innych ludzi" - mówi w zwiastunie Jenny Afia, prawniczka gwiazd. Potem wypowiada się niejaka Lucy Fraser, podpisana jako "przyjaciółka". "Meghan została kozłem ofiarnym dla pałacu, oni wypuszczają negatywne historie o niej, by uniknąć wydrukowania innych, mniej pochlebnych historii" - twierdzi ta kobieta. O jakie "inne historie" chodzi? W poprzednim zwiastunie Harry powiedział, że "nie mieli problemu z tym, by kłamać w celu ochrony mojego brata". Może więc chodzić o coś związanego z księciem Williamem.

