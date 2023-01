Książę William pobił księcia Harry'ego?! "Upadłem na ziemię, zostałem poraniony"

Książę William pobił księcia Harry'ego?! "Zerwał mi naszyjnik, rzucił mnie na podłogę". Harry twierdzi, że został ranny!

Meghan Markle i książę Harry przeszli samych siebie! Uciekinierzy z rodziny królewskiej wysunęli wobec niej zupełnie nowe oskarżenia. Przypomnijmy - niedawno wywołali skandal premierą swojego serialu dla Netflixa. Oskarżyli tam rodzinę królewską o rasizm i spiskowanie przeciwko Meghan w celu ukrycia innych afer. "Nie mieli problemu z tym, żeby kłamać w obronie mojego brata, ale mieli z tym, by mówić prawdę w mojej obronie" - mówił Harry w programie, oczywiście mając na myśli księcia Williama. W dodatku już 10 stycznia ma się ukazać autobiografia księcia Harry'ego zatytułowana "Spare", czyli "zapasowy". Jak wynika z medialnych przecieków, zawartość tej książki jest sensacyjna. Według Guardiana książę Harry w swojej mającej ukazac się lafa dzień autobiografii opisał, jak książę William... fizycznie go zaatakował, w wyniku czego Harry odniósł nawet obrażenia.

William pobił Harry'ego podczas kłótni o Meghan Markle? Określił ją trzema słowami

Do ataku księcia Williama na brata miało dojść w dodatku podczas kłótni o Meghan Markle. William powiedział szczerze młodszemu bratu, co myśli o jego narzeczonej, nazywając ją "trudną, niegrzeczną i złośliwą". Harry uniósł się i zarzucił bratu, że powtarza to, co piszą gazety, a nastepnie podał mu szklankę wody, chcąc, by William ochłonął. "On odstawił wodę, obrzucił mnie kolejnym wyzwiskiem i rzucił się na mnie. To wszystko zdarzyło się tak szybko. (...) Złapał mnie za kołnierz, zrywając mój naszyjnik, i powalił mnie na podłogę. Wylądowałem na misce psa, która pękła pod moimi plecami, a jej kawałki poraniły mnie. Leżałem tam przez chwilę, oszołomiony, a potem wstałem i powiedziałem mu, żeby wyszedł" - napisał Harry. Jak dodaje, potem brat go przeprosił.

