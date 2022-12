Wielkie upokorzenie księcia Harry'ego! Tego nie spodziewał się nikt

Już 10 stycznia premiera autobiografii księcia Harry'ego "Spare". Sensacyjne informacje. Harry i Meghan mają kłopoty?

Meghan Markle i książę Harry wywołali ostatnio burzę premierą swojego serialu dokumentalnego dla Netflixa. W "Harry & Meghan" pokazali siebie jako ofiary rodziny królewskiej i prasy, jednak nie przedstawili zbyt wiele przekonujących konkretów, zwłaszcza przykładów rasizmu, o który nadal oskarżają royalsów. Ale to nie wszystko. Przecież już 10 stycznia 2023 roku ukaże się autobiografia księcia Harry'ego "Spare". Ma 416 stron i z pewnością można spodziewać się kolejnych żali na życie w pałacu. Z przecieków już teraz wynika, że nie zabraknie sensacyjnych stwierdzeń i pikantnych zwierzeń. Harry opisał tam podobno między innymi, jak stracił dziewictwo ze znacznie starszą, piękną kobietą... Zdawałoby się, że można spodziewać się prawdziwego hitu sprzedaży. Ale coś wskazuje na to, że sytuacja nie rozwija się zgodnie z planem uciekinierów z brytyjskiej rodziny królewskiej... Wszystko wytropił portal "New Idea".

Książka księcia Harry'ego już trafiła na wyprzedaże! Autobiografia męża Meghan Markle nie sprzedaje się na pniu?

Otóż "New Idea" ujawnił, że autobiografia księcia Harry'ego "Spare" trafiła na wyprzedaż jeszcze przed premierą! W razie złożenia zamówienia przed 10 stycznia klienci mogą liczyć na upusty. A przecież wszystko miało się bez problemu sprzedać na pniu... Czyżby przedsprzedaż książki księcia Harry'ego nie szła zbyt dobrze? Skoro zdecydowano się na wyprzedaż już teraz, to wiele na to wskazuje. Tymczasem nie brak spekulacji na temat tego, co Harry zamieści w książce i jakie ataki na brytyjską rodzinę królewska tym razem przypuści. Pozostaje nam poczekać jeszcze niespełna dwa tygodnie!

People have seen through FeFe’s whinging RF bullshit lies! 😹Prince Harry’s Spare memoir is ALREADY in the bargain bin https://t.co/6a3Vht1QpO via @@NewIdeamagazine— Simon_2021 PhD 💎 (@DrSpock_PhD) December 26, 2022

