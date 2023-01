Książę Harry odlatuje?! "Urodziłem się, by być dawcą organów dla Williama"

Książę Harry szokuje! "Urodziłem się, by być dawcą organów dla brata. Byłem zbiorem części zapasowych"

Wydana 10 stycznia autobiografia księcia Harry'ego "Spare" narobiła bardzo dużo szumu. Nowe ataki na brytyjską rodzinę królewską i bardzo intymne wyznania syna króla Karola III wielokrotnie wywoływały zdumienie, często także zażenowanie. Tytuł książki można przetłumaczyć jako "Zapasowy". Przez całe życie byłem tylko "zapasem" na wypadek śmierci lub choroby księcia Williama - uważa książę Harry i wielokrotnie daje temu wyraz. Szczegółowe podejrzenia księcia mogą szokować! Odlatuje, a może coś jest na rzeczy? Niewykluczone, że w tym akurat wypadku może mieć o dziwo rację. Co dokładnie napisał?

Król Karol III do księżnej Diany: "Wspaniale! Dałaś mi następcę i zapasowego ("heir and a spare"); Wykonałem moje zadanie"

"Zostałem powołany na ten świat, w razie gdyby coś stało się Willy'emu. Moje życie to misja oferowania rozrywki i, w razie potrzeby, części zamiennych" - pisze książę w autobiografii. Harry uważa, że został spłodzony na wypadek, gdyby William potrzebował nerki, szpiku czy transfuzji krwi. Co więcej, sam ojciec miał powiedzieć o nim "spare", czyli "zapasowy" i stąd tytuł książki. Według Harry'ego król Karol III miał rzekł do księżnej Diany, gdy urodziła młodszego syna: "Wspaniale! Dałaś mi następcę i zapasowego ("heir and a spare"); Wykonałem moje zadanie".

Sonda Trzymasz stronę Harry'ego w wojnie z rodziną królewską? Tak, jestem za Harrym Nie, trzymam stronę pałacu Pewnie są siebie warci

Prince Harry claims he was born to be an organ donor for his older brother Prince Williamhttps://t.co/jfAxxyonVm— The Post Millennial (@TPostMillennial) January 10, 2023

QUIZ. Największe skandale w rodzinach królewskich! Pamiętasz wszystkie? Test tylko dla prawdziwych znawców Pytanie 1 z 10 Król Karol III jako książę Karol romansował z Camillą, która dziś jest królową małżonką. Pewien członek królewskiego rodu miał romans z inną Camillą - La Camillą z zespołu Army of Lovers znaną z wielkiego biustu. Kto to był? Książę Harry Król Szwecji Karol XVI Gustaw Książę Albert z Monako Dalej