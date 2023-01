Rodzina zrywa wszelkie relacje z Harrym i Meghan Markle? "Obawiają się ich"

Książę Harry i Meghan Markle nie zostaną zaproszeni na koronację króla Karola III. Rodzina boi się, ze Harry znowu opisze ich prywatne rozmowy

Książę Harry wywołał ogólnoświatową sensację wydaniem swojej autobiografii "Spare". Opowiedział tam ze szczegółami o rodzinnych kłótniach, o swoim życiu seksualnym, nie szczędził gorzkich słów księciu Williamowi i księżnej Kate, cytując jej SMS-y na temat sukienek druhen i opisując, jak brat popchnął go na podłogę podczas burzliwej kłótni na temat Meghan Markle. Publiczne pranie rodzinnych brudów tego kalibru nie przysporzyło księciu sympatyków, a dla royalsów to najwyraźniej kropla, która przelała czarę goryczy. Choć jeszcze niedawno z nieoficjalnych doniesień wynikało, że Harry i Meghan mimo wszystko zostaną zaproszeni na koronację króla Karola III, teraz wszystko się zmieniło. Jak ustalił "The Sun", rodzina królewska "oczekuje od nich, że znajdą powód do nie pojawienia się" na uroczystości zaplanowanej na 6 maja 2023 roku. "Obawiają się, że ich rozmowy znajdą finał w książce" - dodaje źródło. Wygląda na to, że Harry spalił za sobą mosty...

Podano datę koronacji Karola III. Meghan Markle będzie wściekła!

Chęć trzymania Harry'ego i Meghan z dala od koronacji króla mogła pojawić się znacznie wcześniej, już podczas ustalania dokładnej daty uroczystości. "Buckingham Palace ma przyjemność poinformować, że koronacja Jego Wysokości Króla odbędzie się w sobotę, 6 maja 2023 roku. Ceremonia koronacyjna odbędzie się w Opactwie Westminsterskim w Londynie, mszę będzie koncelebrował Arcybikup Canterbury" - w tym komunikacie przemycono ważną informację. Chodzi o datę. Właśnie 6 maja wypadają czwarte urodziny Archiego, syna Meghan Markle i księcia Harry'ego! W tej sytuacji książęca para miałaby nie lada dylemat - wybrać koronację i kolejną możliwość zwrócenia na siebie uwagi całego świata, czy pozostać w USA z dzieckiem w tak ważnym dla niego dniu.

Some senior Royals are saying that they do not want Prince Harry and Meghan at King Charles' Coronation over fears that private conversations will make their way into Harry's next book, according to a report in The Sun. pic.twitter.com/LbeMGdZNQP— Good Morning Britain (@GMB) January 12, 2023

I think the mocking of royal pomp and circumstance on Colbert was the deciding factor. He made fun of the coronation essentially. F #PrinceHarry pic.twitter.com/kcNXkgg9MH— NaomiSky15 (@NaomiSky_15) January 12, 2023

