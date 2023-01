Meghan Markle zwabiła księcia do hotelu na dziki seks! "Zdradziła sekretne wejście"

Książę Harry o seksie z Meghan Markle! Opisał wszystko ze szczegółami. Tajne wejścia, przyjaciółka Meghan i apartament w hotelu

Nie milkną komentarze po premierze autobiografii księcia Harry'ego "Spare". Mąż Meghan Markle opisał tam ze szczegółami swoje życie w brytyjskiej rodzinie królewskiej. Nie szczędził czytelnikom także opisów swojego życia seksualnego. Książę Harry zamieścił w książce opisy upojnych nocy w towarzystwie Meghan Markle. Opisał ze szczegółami, co działo się w pewnym hotelu w Londynie, do którego pewnego dnia zwabiła go Meghan na początku ich znajomości, w 2016 roku. Otóż Meghan przyleciała do Londynu w rocznicę śmierci księżnej Diany i kazała księciu przyjechać potajemnie do hotelu Soho House. Pokazała mu, gdzie jest sekretne wejście do hotelu i jak dostać się windą towarową do jej apartamentu. W windzie na Harry'ego czekala przyjaciółka Meghan i to ona doprowadziła go do pokoju, gdzie już czekała Markle. "Chciałbym powiedzieć, że wywiesiliśmy kartkę "Nie przeszkadzać", ale nie było na to czasu" - pisze Harry, wyraźnie sugerując, że było bardzo gorąco!

W innym fragmencie książki "Spare" Harry napisał także o tym, jak uległ pokusie oglądania Meghan uprawiającej seks z innymi na ekranie. Krótko po tym, jak zaczęli się spotykać, wnuk Elżbiety II postanowił sprawdzić w internecie, czy aby jego wybranka nie grała w jakichś rozbieranych scenach. To, na co się natknął, wywołało rumieniec na jego arystokratycznym obliczu. Bo Meghan od scen seksu zdecydowanie nie stroniła! "Nie potrzebowałem widzieć takich rzeczy. Potrzebowałbym terapii elektrowstrząsami, żeby wymazać to z głowy. Zobaczyłem ją i jej kolegę z planu, jak tarzają się w jakimś biurze czy sali konferencyjnej" - skarży się teraz żartobliwie Harry w "Spare". Mógł mieć na myśli pamiętną scenę z serialu "W garniturach", w którym Meghan Markle w latach 2011-2018 grała Rachel Zane. W jednej ze scen uprawia namiętny seks w archiwum dokumentów, ubrana jedynie w skąpą bieliznę.

