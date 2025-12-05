Adam Małysz porównał prezydentów Karola Nawrockiego i Andrzeja Dudę. Wskazał największą różnicę

Polscy skoczkowie przenoszą się do Wisły, gdzie będą rywalizować w kolejnym weekendzie Pucharu Świata

Adam Małysz przed konkursami opowiedział nie tylko o formie naszych skoczków

Nagle wypowiedział się o zaproszonych gościach. Czy na skokach pojawi się prezydent Karol Nawrocki?

Puchar Świata w skokach: Ostatnie bilety na Wisłę

Prezes Polskiego Związku Narciarskiego Adam Małysz wyraził nadzieję na poprawę wyników reprezentantów Polski podczas nadchodzących zawodów Pucharu Świata w Wiśle. Mimo słabszego początku sezonu zainteresowanie kibiców jest duże – na sobotni konkurs sprzedano ponad sześć tysięcy biletów, co oznacza komplet na trybunach.

Szef PZN potwierdził, że również na niedzielne zawody pozostała już niewielka pula wejściówek. Jego zdaniem znajomość domowego obiektu powinna pomóc biało-czerwonym w osiągnięciu lepszych rezultatów niż w ostatnich tygodniach.

Małysz odniósł się do słabszej postawy Polaków w poprzednich konkursach, zwracając uwagę na trudne warunki atmosferyczne, które panowały m.in. w Ruce. Zaznaczył jednak, że przy niższej dyspozycji sportowej niekorzystny wiatr stanowi dodatkową przeszkodę dla zawodników.

Wyróżniającą się postacią w kadrze jest Kacper Tomasiak, który mimo braku doświadczenia na skoczni w Ruce zaprezentował się tam z dobrej strony. Prezes związku wysoko ocenił odporność psychiczną młodego skoczka. - Gdy patrzę na niego, to dochodzę do wniosku, że woda sodowa nie uderzy mu do głowy. Twardo stąpa po ziemi - podsumował Małysz.

Prezydent Nawrocki przyjedzie na skoki? Małysz porównał go do Dudy

Nie brakuje wielu zaproszonych gości ze świata sportów zimowych. Wśród nich są m.in. Janne Ahonen czy Martin Schmitt. - Mamy Janne Ahonena, Martina Schmitta, zawodników, którzy przyjechali przy okazji. Są jakieś władze, był zaproszony minister sportu, ale ze względu na obowiązki nie przyjedzie – dodał w rozmowie z dziennikarzami.

Czy na skoczni pojawi się także prezydent Karol Nawrocki? Poprzednia Głowa Państwa Andrzej Duda regularnie pojawiał się na zawodach w Polsce. Adam Małysz porównał obu prezydentów.

- Prezydent nie wiem, czy dostał zaproszenie, bo się tym nie zajmowałem. Gdyby by chciał, to zawsze jest mile widziany. Poprzedni lubił przyjeżdżać, bo jest narciarzem. Nowego prezydenta jeszcze nie miałem okazji poznać, ale mam nadzieję, że go poznam. Fajnie, że jest kibicem, ale jednak głównie piłki nożnej i boksu. Mam nadzieję, że sporty zimowe też będą mu bliskie – przyznał Małysz.

