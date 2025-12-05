Adam Małysz porównał prezydentów Karola Nawrockiego i Andrzeja Dudę. Wskazał największą różnicę

Mateusz Sobiecki
Mateusz Sobiecki
Kamil Heppen
Kamil Heppen
2025-12-05 8:48

Czas na zimowe szaleństwo w Wiśle. Rywalizacja w Pucharze Świata przenosi się na skocznię imienia Adama Małysza w Wiśle-Malince. Przed rywalizacją mężczyzn o nadchodzących startach wypowiedział się prezes Polskiego Związku Narciarskiego Adam Małysz. Nagle porównał też Karola Nawrockiego i Andrzeja Dudę, obecnego i byłego prezydenta Polski. Wskazał największą różnicę między nimi.

Andrzej Duda, Karol Nawrocki, Adam Małysz

i

Autor: Super Express / Art Service / Paweł Dąbrowski / Shutterstock Andrzej Duda, Karol Nawrocki, Adam Małysz
  • Polscy skoczkowie przenoszą się do Wisły, gdzie będą rywalizować w kolejnym weekendzie Pucharu Świata
  • Adam Małysz przed konkursami opowiedział nie tylko o formie naszych skoczków
  • Nagle wypowiedział się o zaproszonych gościach. Czy na skokach pojawi się prezydent Karol Nawrocki?

Puchar Świata w skokach: Ostatnie bilety na Wisłę

Prezes Polskiego Związku Narciarskiego Adam Małysz wyraził nadzieję na poprawę wyników reprezentantów Polski podczas nadchodzących zawodów Pucharu Świata w Wiśle. Mimo słabszego początku sezonu zainteresowanie kibiców jest duże – na sobotni konkurs sprzedano ponad sześć tysięcy biletów, co oznacza komplet na trybunach.

Szef PZN potwierdził, że również na niedzielne zawody pozostała już niewielka pula wejściówek. Jego zdaniem znajomość domowego obiektu powinna pomóc biało-czerwonym w osiągnięciu lepszych rezultatów niż w ostatnich tygodniach.

Trener polskich skoczków walczy z bardzo rzadką przypadłością. Problemy z nią ma mniej niż 1% na świecie

Małysz odniósł się do słabszej postawy Polaków w poprzednich konkursach, zwracając uwagę na trudne warunki atmosferyczne, które panowały m.in. w Ruce. Zaznaczył jednak, że przy niższej dyspozycji sportowej niekorzystny wiatr stanowi dodatkową przeszkodę dla zawodników.

Wyróżniającą się postacią w kadrze jest Kacper Tomasiak, który mimo braku doświadczenia na skoczni w Ruce zaprezentował się tam z dobrej strony. Prezes związku wysoko ocenił odporność psychiczną młodego skoczka. - Gdy patrzę na niego, to dochodzę do wniosku, że woda sodowa nie uderzy mu do głowy. Twardo stąpa po ziemi - podsumował Małysz.

Andrzej Duda na skokach w Zakopanem. Zobacz galerię zdjęć!

Andrzej Duda
11 zdjęć

Prezydent Nawrocki przyjedzie na skoki? Małysz porównał go do Dudy

Nie brakuje wielu zaproszonych gości ze świata sportów zimowych. Wśród nich są m.in. Janne Ahonen czy Martin Schmitt. - Mamy Janne Ahonena, Martina Schmitta, zawodników, którzy przyjechali przy okazji. Są jakieś władze, był zaproszony minister sportu, ale ze względu na obowiązki nie przyjedzie – dodał w rozmowie z dziennikarzami.

Czy na skoczni pojawi się także prezydent Karol Nawrocki? Poprzednia Głowa Państwa Andrzej Duda regularnie pojawiał się na zawodach w Polsce. Adam Małysz porównał obu prezydentów.

- Prezydent nie wiem, czy dostał zaproszenie, bo się tym nie zajmowałem. Gdyby by chciał, to zawsze jest mile widziany. Poprzedni lubił przyjeżdżać, bo jest narciarzem. Nowego prezydenta jeszcze nie miałem okazji poznać, ale mam nadzieję, że go poznam. Fajnie, że jest kibicem, ale jednak głównie piłki nożnej i boksu. Mam nadzieję, że sporty zimowe też będą mu bliskie – przyznał Małysz.

Prezydent Karol Nawrocki otrzymał pas jako prezent. Zobacz zdjęcia!

Karol Nawrocki otrzymał wyjątkowy prezydent
26 zdjęć
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

KAROL NAWROCKI
SKOKI NARCIARSKIE
ANDRZEJ DUDA
PUCHAR ŚWIATA