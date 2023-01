Piękna blondynka wyśmiała penisa księcia Harry'ego! 47-latka nie miała litości

Dojrzała piękność wyśmiała penisa księcia Harry'ego! Chelsea Handler powiedziała to na scenie do milionów widzów

Książę Harry stał się w ostatnich tygodniach przedmiotem ataków i kpin, chociaż są i tacy, którzy popierają go całym sercem. Jego autobiografia zatytułowana "Spare" jest szeroko komentowana na całym świecie. Wielu uważa, że małostkowe żale kierowane do rodziny królewskiej są żenujące, inni trzymają stronę Harry'ego. Niemało emocji wywołują szczegółowe opisy związane z seksem, które można znaleźć w dziełku zbuntowanego 39-latka, takie jak na przykład opowieść o utracie dziewictwa ze znacznie starszą kobietą gdzieś na polu za knajpą. Nie zabrakło też zdumiewającej opowieści o... odmrożonym penisie, który doskwierał księciu na ślubie brata w 2011 roku. W tej sytuacji seksowna Chelsea Handler (47 l.) nie mogła dłużej milczeć. Amerykańska prezenterka i modelka wykorzystała okazję do wyśmiania męskości Harry'ego przed całym światem. Stało się to, gdy prowadziła galę rozdania nagród filmowych Critics Choice Awards on Sunday. Co powiedziała?

"Już dość opowieści o odmrożonym penisie!" Seksowna blondynka zaatakowała księcia Harry'ego podczas uroczystej gali

Zapowiadając wręczenie nagrody aktorce Niecy Nash-Betts za rolę w filmie "Dahmer – Monster: The Jeffrey Dahmer Story", Chelsea Hanlder wypaliła: "Niecy Nash-Betts jest nominowana w kategorii „Dahmer”. „Dahmer” stał się trzecim najczęściej oglądanym programem w serwisie Netflix, z łącznym czasem oglądania wynoszącym miliard godzin. To najwyraźniej tyle samo czasu, ile będziemy musieli słuchać, jak książę Harry mówi o swoim odmrożonym penisie. Już wystarczy". Co dokładnie napisał Harry w książce? Ujawnił, że odmroził sobie parę części ciała podczas charytatywnego marszu na Biegun Północny. "Podczas gdy uszy i policzki się goiły, penis jeszcze nie. To stawało się coraz większym problemem tego dnia" - napisał Harry o dniu ślubu księcia Williama z księżną Kate w 2011 roku, podczas którego musiał zebrać się w sobie i wytrzymać parę godzin uroczystości, starając się zapomnieć o dramacie, jaki rozgrywał się w jego spodniach. Tylko czy na pewno chcieliśmy to wszystko wiedzieć?

