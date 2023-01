Dramat księcia Harry'ego. "Na ślubie brata miałem odmrożonego penisa"

"Spare" ma podobno zatrząść brytyjską rodziną królewską, a nawet doprowadzić do obalenia z tronu władającego zaledwie od kilku miesięcy króla Karola III (74 l.). Pamiętniki księcia Harry'ego, który - mówiąc delikatnie - ma z bliskimi na pieńku, zostaną oficjalnie wydane w Wielkiej Brytanii 10 stycznia, jednak od wielu miesięcy ich fragmenty "wyciekają" do mediów. Wiadomo już na przykład, że Harry pisze w nich o tym, jak wraz z Williamem (40 l.) błagał ojca, by ten nie żenił się z Camillą Parker-Bowles (75 l.), a także o tym, że pewnego razu on i jego brat pobili się o Meghan (41 l.). Słynna jest też już historia o tym, jak Kate i Meghan pokłóciły się przez... błyszczyk do ust.

Harry przerywa milczenie. "Moje dolne strefy były odmrożone"

Są jednak takie fragmenty, które u czytających mogą powodować dyskomfort i naprawdę nie wiadomo dlaczego książę zdecydował się je opublikować. Jak donosi "Page Six", który ponoć dysponuje egzemplarzem "Spare", w jednym z rozdziałów Harry wraca wspomnieniami do marca 2011, gdy odbył podróż na Biegun Północny. "Po przybyciu do domu byłem przerażony, gdy odkryłem, że moje »dolne strefy« są odmrożone" – opisał. Dodał, że odmrożenie penisa było na tyle poważne, że gdy pod koniec kwietnia brał udział w ślubie Williama i Kate, przeżywał prawdziwy dramat. Od razu o ceremonii pojechał do lekarza, by ratować "książęce klejnoty".

Dramat w rodzinie królewskiej. Odmrożony penis księcia

Brytyjczycy nie zostawiają na Harrym suchej nitki, wyśmiewając go i kpiąc z jego bezmyślnych i niepohamowanych wynurzeń. "Co dzieje się w Arktyce, zostaje w Arktyce. Takie są zasady", "Wszyscy tam byliśmy" - piszą. "Nigdy nie myślałem, że będę zarabiał na życie mówiąc o odmrożonym penisie księcia Harry'ego, ale oto jesteśmy" - komentuje natomiast Cameron Walker, brytyjski dziennikarz specjalizujący się w pisaniu o royalsach.

Prince Harry had a frostbitten penis at Prince William and Kate Middleton's wedding https://t.co/szywEDZpyI pic.twitter.com/oSsBernmlS— Page Six (@PageSix) January 5, 2023

