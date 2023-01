We wtorek, 10 stycznia, w Wielkiej Brytanii może rozpętać się prawdziwe piekło. To właśnie na ten dzień jest planowana oficjalna premiera wspomnień księcia Harry'ego (38 l.), która zawiera podobno takie smaczki, że spokojnie może wykończyć połowę rodziny królewskiej. Mówi się nawet, że książka może obalić króla Karola III (74 l.), który na tronie zasiada zaledwie od września i nawet jeszcze nie został oficjalnie koronowany. Spełniłaby się wówczas przepowiednia Nostradamusa, zgodnie z którą Karola zastąpi "tajemnicza postać". Proroctwo głosi, że Karol na tronie pozostanie wyjątkowo krótko, a jego miejsce zajmie ktoś, "kto sam się tego nie spodziewa". Czy tym kimś jest Harry?

Camilla spiskowała, by zdobyć króla?

Jedno jest pewne, jego książka to prawdziwa kopalnia oskarżeń, niewygodnych faktów, rodzinnych przepychanek i skrajnych emocji. Do prasy raz po raz przedostają się jej fragmenty, a każdy następny pokazuje coraz wyraźniej rozpad królewskiej rodziny. Teraz "Daily Mail" publikuje część, w której Harry otwarcie uderza w Camillę Parker-Bowles (75 l.), w tej chwili królową małżonkę, a kiedyś kochankę Karola i kobietę, przez którą jego małżeństwo z Dianą nie miało szans. Książę Harry twierdzi, że Camilla latami knuła spisek, który miał ją doprowadzić do obecnej pozycji.

Książę Harry: "Zastanawiałem się, czy Camilla będzie nikczemną macochą"

"Wkrótce po naszych prywatnych spotkaniach zaczęła opracowywać swoją długofalową strategię, kampanię skierowaną na małżeństwo, a z czasem na Koronę, a to wszystko z błogosławieństwem naszego ojca, jak przypuszczaliśmy. We wszystkich gazetach zaczęły pojawiać się wiadomości o jej rozmowach z Willym, historie, które zawierały wiele drobnych szczegółów, z których oczywiście żaden nie pochodził od mojego brata" - pisze książę. Dodaje, że razem z Williamem błagali ojca, by - po tym, jak zginęła ich mama, księżna Diana - nie żenił się ponownie, a z pewnością nie z Camillą, przez którą małżeństwo ich rodziców skończyło się tak źle. "Pamiętam, jak zastanawiałem się… czy byłaby dla mnie okrutna; czy będzie jak wszystkie niegodziwe macochy z baśni" - przyznaje. Brytyjscy eksperci sugerują, że to, a także inne sensacyjne wątki zawarte w pamiętnikach mogą kosztować Karola III tron.

