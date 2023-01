Poważny kryzys u księcia Harry'ego i Meghan Markle?! Nie sądziła, że on to zrobi

Meghan Markle nie wiedziała, co Harry napisał w autobiografii?! "Jest wściekła i zażenowana, kłócą się o to"

Sensacyjna książka księcia Harry'ego zniszczy jego małżeństwo?! 10 stycznia ukazała się autobiografia "Spare". Harry opisał ze szczegółami swoje życie seksualne, m.in. gorącą randkę z przyszłą żoną w hotelu oraz to, jak odmroził penisa. Nie zabrakło opisu bójki z bratem Williamem, który miał pchnąć go na ziemię podczas awantury o Meghan Markle oraz relacji z tego, jak Markle łkała na podłodze po sprzeczce z Kate. Podczas licznych wywiadów promocyjnych, jakich udziela Harry, Meghan jest nieobecna, co już zauważono. Wcześniej spekulowano, że chce pozwolić mężowi zabłysnąć, ale pojawiały się też głosy, iż nie jest zachwycona treścią książki i jej wpływem na przyszłą karierę, zwłaszcza jeśli chodzi o ambicje polityczne księżnej. A według "New Idea" jest jeszcze gorzej...Podobno żona księcia Harry'ego do końca nie wiedziała, co dokładnie znajdzie się w jego sensacyjnej autobiografii, a teraz jest "wściekła" i "zażenowana" tym, co tam znalazła.

"Jest wściekła i obawia się, że w książce przedstawiono ją jako wariatkę. Oni kłócą się o to wszystko"

Meghan miała nadzieję na to, że ta książka ostatecznie zmieni ich wizerunek i sprawi, iż społeczeństwo stanie po jej i męża stronie, bo zrozumie, jak bardzo brytyjska rodzina królewska nie ma racji. "Meghan myślała, że Spare stanie się ukoronowaniem ich chwały, bo opinia publiczna wreszcie zrozumie, czemu uciekli z Anglii. Istnieje powód, dla którego nie widzieliśmy jej, odkąd książka się ukazała. Zazwyczaj trwa u boku męża. Ona czuje się upokorzona. Spodziewała się, że po premierze wszyscy będą po ich stronie, a tymczasem wszyscy się z nich naśmiewają. Jest wściekła i obawia się, że w książce przedstawiono ją jako wariatkę. Oni kłócą się o to wszystko" - ujawnia informator "New Idea". Podobno teraz Harry widywany jest na długich, samotnych spacerach z psem...

Sonda Czy uważasz, że książę Harry się kompromituje? Tak Nie Nie mam zdania

https://t.co/ASUoDMG1LlMeghan Markle is allegedly left furious over Prince Harrys book Spare. Pull the other one Meghan we all know you helped write the book.Your furious bc the public haven't reacted the way you wanted them to.Heres your violin 🎻🎻#MeghanAndHarryAreFinished— mezza2691 (@mezza2691) January 24, 2023

