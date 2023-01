Meghan Markle zniknęła! Powodem książka księcia Harry'ego?

Meghan Markle nie popierała wydania autobiografii przez księcia Harry'ego?! Księżna nagle zniknęła, nie pojawia się u boku męża

Meghan Markle i książę Harry nie byli i nie są zgodni w kwestii tego, czy należało wydać sensacyjną autobiografię?! O dziwo, to podobno wcale nie ona naciskała na ujawnienie rozmaitych sensacji... Jak pisze Telegraph, Meghan Markle nie jest zachwycona szumem wokół "Spare", ponieważ obawia się, że zaszkodzi on jej ambicjom politycznym. Tuż po wyprowadzce Meghan i Harry'ego do USA plotkowano, że księżnej marzy się nawet Biały Dom..."Czy ona w ten sposób by to rozegrała? Prawdopodobnie nie" - ujawnia źródło zbliżone do Meghan dziennikarzom Telegraph. Jednak według tego samego źródła Markle postanowiła trwać przy mężu mimo wszystko, choć nie zamierza uczestniczyć w promocji "Spare". Także dlatego, by Harry mógł błyszczeć sam, ponieważ to ona mogłaby skraść całe show. To z tych dwóch powodów - własnych wątpliwości na temat książki oraz chęci do ustąpienia pola mężowi - Meghan Markle chwilowo zniknęła z mediów, uważają brytyjscy dziennikarze.

Książę Harry opisał szczerze seks, rodzinne awantury i zażywanie narkotyków! Sensacyjna premiera autobiografii "Spare"

we wtorek 10 stycznia odbyła się oficjalna premiera autobiografii księcia Harry'ego "Spare". Szokujące fragmenty książki męża Meghan Markle lotem błyskawicy obiegły świat. Książę Harry szczerze opisał swoje doświadczenia seksualne i zażywanie narkotyków, bójki z bratem Williamem, kłótnie z ojcem o Meghan. Dużo i szczerze pisze o seksie. Opisał między innymi to, jak stracił dziewictwo z dużo starszą kobietą mając 17 lat, a także gorącą randkę z przyszłą żoną w hotelu Soho House w Londynie. Nie szczędził czytelnikom opisów tego, jak odmroził penisa tuż przed ślubem księcia Williama.

