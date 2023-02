i Autor: AP Harry, Meghan

Rodzina królewska

Książę Harry w sekrecie wyjedzie do Wielkiej Brytanii?! "Meghan Markle zostaje"

Zdumiewające nowe plotki prosto z brytyjskiej rodziny królewskiej! Media na Wyspach dotarły do zaskakujących przecieków z pałacu. Chodzi o Meghan Markle i księcia Harry'ego. Otóż podobno szykowana jest tajna operacja przemycenia księcia do Wielkiej Brytanii, jednak Meghan Markle zostanie w Stanach Zjednoczonych. Co się stało?