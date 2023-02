Książę Harry o seksie. "Potraktowała mnie jak młodego ogiera". Kochanka zabiera głos! Sasha Walpole powiedziała wszystko

Książę Harry w swojej autobiografii "Spare" dużo i szczerze pisze o seksie. Opisał między innymi to, jak stracił dziewictwo ze starszą kobietą jako nastolatek. Oto fragment książki: "Bardzo kochała konie i potraktowała mnie jak młodego ogiera. Dosiadłem ją szybko, po czym dała mi klapsa w tyłek i przytrzymała mnie... jednym z moich błędów było pozwolenie na to, by stało się to na polu, tuż za ruchliwym pubem. Bez wątpienia ktoś nas widział". Długo spekulowano, kto był pierwszą kochanką księcia Harry'ego. Aż w końcu ona sama postanowiła zabrać głos i ujawnić wszystko z najdrobniejszymi szczegółami! Sasha Walpole (40 l.) zgłosiła się do "Daily Mail", by opowiedzieć całemu światu o seksie z księciem Harrym. Meghan Markle nie obędzie się bez wachlarza i soli trzeźwiących! Co powiedziała pierwsza kochanka księcia?!

"Miał pupę jak brzoskwinia! Ale jeśli mam być szczera, wcale nie upewnił się, czy byłam zadowolona"

Sasha Walpole powiedziała w wywiadzie dla "Daily Mail", że uprawiała seks z księciem Harrym podczas imprezy z okazji jej dziewiętnastych urodzin. On miał wtedy 16 lat i był uczniem Eton. Przyniósł jej w prezencie... pluszową świnkę Piggy. A gdy oboje byli już pijani, książę zaproponował je wyjście na dwór na papierosa. "Zaczął mnie całować. To było namiętne, intensywne. Oboje wiedzieliśmy... To szybko zamieniło się z pocałunków w coś więcej. Wylądowaliśmy na ziemi. To było gwałtowne, ogniste, "wham bam" między dwójką przyjaciół! To było ekscytujące, bo nie powinniśmy byli tego robić. Ale on nie był dla mnie księciem, a Harrym, moim znajomym. Nie planowaliśmy tego i nie wiedziałam, że on jest dziewicą. Nic na to nie wskazywało - wydawało się, że wiedział, co robi. To było szybkie, dzikie, ekscytujące. Po wszystkim rzeczywiście dałam mu klapsa, nawet lekko go ścisnęłam. Miał pupę jak brzoskwinia! Ale jeśli mam być szczera, wcale nie upewnił się, czy byłam zadowolona. Był młody. Dopiero gdy jest się starszym, zaczynasz rozumieć takie rzeczy. To był tylko moment namiętności" - powiedziała Sasha Walpole.

Sonda Kto jest bardziej przystojny, William czy Harry? William Harry

How teen Prince Harry and stable girl Sasha Walpole's friendship blossomed https://t.co/dbscaDEU2p— Daily Mail Online (@MailOnline) February 5, 2023

QUIZ. NAJNOWSZY quiz o brytyjskiej rodzinie królewskiej! Ile wiesz o Elżbiecie II, Meghan czy Kate? Pytanie 1 z 10 Ile diamentów znajduje się w koronie, która leżała na trumnie królowej? 2868 3999 1898 Dalej