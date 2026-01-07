Księżna Kate przejmuje kontrolę! Szok po 15 latach

Księżna Kate od pół roku nie ma żadnej stylistki i sama dobiera sobie stroje

Księżna Kate od wielu lat jest powszechnie chwalona za swój styl i szyk. Czy to oficjalna gala, czy luźne spotkanie, czy rodzinny wypad do parku, żona księcia Williama zawsze wygląda doskonale. Na pewno czuwa nad nią sztab stylistów - można by pomyśleć. Ale jak się okazuje, sytuacja wygląda zupełnie inaczej! Przynajmniej jeśli wierzyć doniesieniom The Times. Tajemniczy informatorzy donieśli dziennikarzom, że po tym, jak latem zeszłego roku asystentka i stylistka księżnej Kate odeszła z pracy po 15 latach, przyszła królowa nie przyjęła nikogo na jej miejsce. O swoim ubiorze decyduje teraz całkiem sama i ma "pełną kontrolę" tak tym, co danego dnia założy. Efekty? Zobacz naszą galerię zdjęć!

Osobista asystentka i przyjaciółka księżnej Kate zniknęła z pałacu. Natasha Archer pracowała tam 15 lat

Natasha Archer wiernie służyła księżnej Kate przez piętnaście długich lat, będąc na każde jej skinienie. Przywoziła ubrania, pomagała przy stylizacjach i organizacji życia, dzwoniła i przekazywała polecenia... Słowem, była człowiekiem od wszystkiego. Przez cały ten czas Kate i Natasha podobno bardzo zbliżyły się do siebie i zostały koleżankami. Co się stało, że po takim czasie Archer latem zeszłego roku postanowiła odejść z pałacu? Według "New York Post" "Natasha Archer rozpoczyna nowe przedsięwzięcie biznesowe. 37-latka zrezygnowała z pracy w pałacu, aby założyć prywatną firmę konsultingową". „Po 15 latach Natasha opuszcza Pałac Kensington, gdzie była nieocenionym członkiem rodziny. Życzymy Nataszy wszystkiego najlepszego i powodzenia w nadchodzących ekscytujących zadaniach” – poinformował pałac w oświadczeniu dla „The Post”. Natasha Archer dołączyła do zespołu księżnej Kate i księcia Williama w 2010 roku. Jak bardzo była blisko ich życia prywatnego, mogliśmy zobaczyć już w 2013 roku, kiedy przybyła do szpitala St. Mary’s z ubraniem i fotelikiem dla dziecka na krótko przed narodzinami księcia George’a. To właśnie między innymi Natasha Archer odpowiadała za często chwalony nienaganny styl Kate, dobierając jej stroje szczególnie podczas wyjazdów zagranicznych. W 2019 roku za swoje zasługi otrzymała nawet Królewski Order Wiktoriański, a w 2022 roku awansowała na stanowisko starszej asystentki dyrektora ds. prywatnych.W 2017 roku wyszła za mąż i od tamtej pory znalazła czas na urodzenie i wychowywanie dwóch synów.

