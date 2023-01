Król opowie wszystko o Meghan Markle?! Zapowiedź sensacyjnego wywiadu Karola III

Król Karol II udzieli wywiadu o Meghan Markle i księciu Harrym?! To może być szok!

10 stycznia odbyła się oficjalna premiera autobiografii księcia Harry'ego "Spare". Szokujące fragmenty książki męża Meghan Markle lotem błyskawicy obiegły świat. Książę Harry szczerze opisał swoje doświadczenia seksualne i zażywanie narkotyków, bójki z bratem Williamem, kłótnie z ojcem o Meghan. Na razie brytyjska rodzina królewska dyplomatycznie milczy i ani jednym słowem nie skomentowała rewelacji swoich czarnych owiec. Czyżby miało się to jednak zmienić?! "Mirror" informuje, że król Karol III rozważa udzielenia telewizyjnego wywiadu, w którym mógłby opowiedzieć swoją wersję wydarzeń związanych z Meghan Markle i księciem Harrym. Wywiad miałby przeprowadzić Jonathan Dimbleby (78 l.), medialny weteran będący dobrym znajomym króla.

"Nawet jeden mały komentarz o Harrym czy Meghan odbiłyby się szerokim echem na całym świecie"

"Plany już powstały, jeśli chodzi o relacjonowanie koronacji w BBC, w tym przedstawienie sylwetki władcy. Nie jest to przyjęte, by unikać jakichś tematów w wywiadach, a to czyni sprawy skomplikowanymi. Nawet jeden mały komentarz o Harrym czy Meghan odbiłyby się szerokim echem na całym świecie. Mógłby też wywołać nieprzewidywalną reakcję Harry'ego. To wszystko drażliwe kwestie" - ujawnia tajemnicze źródło dziennikarzom "Mirror". Podobno o ekskluzywny wywiad o uciekinierach z pałacu zabiega nie tylko BBC, ale i ITV.

