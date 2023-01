Smutna przepowiednia księcia Harry'ego o dzieciach Kate! "Wiem, jaki będzie koniec"

Ponure słowa księcia Harry'ego o dzieciach księżnej Kate! Wieszczy zły los dwójce z nich

Książę Harry już od paru tygodni nieustająco promuje w amerykańskich mediach swoją skandalizującą autobiografię "Spare". Harry opisał ze szczegółami swoje życie seksualne, m.in. gorącą randkę z przyszłą żoną w hotelu oraz to, jak odmroził penisa. Nie zabrakło opisu bójki z bratem Williamem, który miał pchnąć go na ziemię podczas awantury o Meghan Markle oraz relacji z tego, jak Markle łkała na podłodze po sprzeczce z Kate. Podobno przez te wszystkie szczere sensacje nawet żona ma do niego pretensje... Ale Harry nadal udziela wywiadów o brytyjskiej rodzinie królewskiej! Tym razem wypowiedział szokujące i smutne słowa na temat... dzieci księżnej Kate i księcia Williama! Harry ma posępną przepowiednię dla jednego lub dwójki z nich. Uważa, że potomstwo następcy tronu może czekać zły los!

Louise i Charlotte będą jak książę Harry?! Uciekinier z rodziny królewskiej ostrzega

Słowa księcia Harry'ego padły podczas rozmowy z Bryony Gordon z "The Telegraph". Poruszony został temat dzieci księcia Williama i księżnej Kate: George'a (10 l.), Charlotte (8 l.) i Louisa (5 l.). "Ja także czuję się odpowiedzialny za to, że z trójki tych dzieci przynajmniej jedno skończy tak jak ja, jako "to drugie". Bardzo mnie to martwi" - powiedział Harry, nawiązując do tytułu "Spare", czyli "Zapasowy". W książce napisał nawet, że jego zdaniem spłodzono go tylko po to, by William miał dawcę organów czy krwi w razie wypadku lub choroby... Wygląda więc na to, że Louise i Charlotte są według niego "zapasem" dla najstarszego, przygotowywanego do roli króla George'a.

'William has made it VERY clear that his children are NOT my responsibility': Harry reveals bust-up with brother https://t.co/uDm9g3PuOS pic.twitter.com/GzCqu3lIFB— Daily Mail U.K. (@DailyMailUK) January 14, 2023

