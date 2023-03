Prace społeczne. Nieletni w Olsztynie odrobią godziny w schroniskach dla zwierząt i PCK

Podczas środowej (29 marca) sesji rady miasta Olsztyna dyrektor wydziału bezpieczeństwa Robert Zalewski poinformował radnych, że wskazano sądowi dziewięć placówek, do których sąd będzie mógł kierować nieletnich, którym zasądzone zostaną prace społecznie użyteczne. - Jest to schronisko dla zwierząt, PCK i kilka placówek edukacyjnych - wymienił Zalewski i dodał, że w każdym z tych miejsc skazani nieletni będą wykonywali prace porządkowe np. grabili liście, czy sprzątali klatki dla zwierząt. Sąd zgłosił samorządowi zapotrzebowanie na ok. 15 osób, które będą wykonywać ok. 20 godzin prac społecznych przez pół roku. Na przekazanej sądowi przez miasto liście jest tych miejsc dla 20 osób.

