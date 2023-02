UFO chciało porwać Putina?! Mówił wtedy o zagładzie Zachodu. Szok w Rosji!

Czwartkowe (2 lutego) przemówienie Władimira Putina (70 l.) zostanie zapamiętane jako jedno z najbardziej histerycznych i nienawistnych. Rosyjski prezydent gościł wtedy w Wołgogradzie, na obchodach 80. rocznicy bitwy pod Stalingradem. Jego wizyta była poprzedzona zaskakującymi przygotowaniami. "The Moscow Times" informował, że lokalne władze "przeprowadziły w ostatniej chwili naprawy mostu w Astrachaniu i pospiesznie przykryły źle utrzymane budynki w centrum miasta gigantycznymi markizami. Z ulic usunięto również bezpańskie zwierzęta, a lokalni mieszkańcy doświadczyli przerw w usługach telefonii komórkowej".

Gdy w końcu pojawił się publicznie, wygłosił słowa, które prawdopodobnie miały śmiertelnie przestraszyć państwa Zachodu, w tym także Polskę. "Ci, którzy spodziewają się zwycięstwa na polu bitwy, najwyraźniej nie rozumieją, że współczesna wojna z Rosją będzie dla nich zupełnie inna. To nie my wysyłamy czołgi pod ich granice. Ale my mamy sposób, aby zareagować i nie skończy się to tylko na użyciu pojazdów opancerzonych. Każdy powinien to zrozumieć" - groził.

Tymczasem bardziej niż Zachód na razie wystraszyli się Rosjanie, bo orędziu Putina towarzyszyło tajemnicze zjawisko. Jak podaje "Daily Star" powołując się na rosyjskie źródła, na niebie pojawił się w tym czasie niezidentyfikowany obiekt latający. "Został zgłoszony władzom lotniczym przez załogi czterech oddzielnych samolotów pasażerskich. Załoga Airbusa A321 S7 Airlines, obsługującego lot S72046 z Soczi do Moskwy, 12 minut przed osiągnięciem Wołgogradu na wysokości 10 000 metrów, zgłosiła, że ​​zaobserwowała niezidentyfikowany obiekt latający prostopadle do samolotu, po lewej stronie" - czytamy. Obiekt podobno zmieniał kolor i kierunek ruchu. "Właściwe organy zostały powiadomione, ponieważ w tym czasie nie przedstawiono żadnych planów lotów na określonym obszarze".

