Martha z Reniferka znów atakuje?! Szokujące doniesienia dziennikarza

Prawdziwa stalkerka z Reniferka zaczęła nękać dziennikarza! Zrobiła z siebie ofiarę i znów zaatakowała?!

"Reniferek", aktualnie topowy serial Netflixa, opowiada o stalkingu i przemocy seksualnej. Serial powstał na podstawie prawdziwej historii autora serii i odtwórcy głównej roli w "Reniferku", Richarda Gadda. Martha (Jessica Gunning), która bezwzględnie prześladuje bohatera przez cały serial, nazywając go czule tytułowym "Reniferkiem", ma swój odpowiednik w rzeczywistości. Kiedy do rzekomo prawdziwej stalkerki z "Reniferka" dotarł dziennikarz „Daily Mail”, kobieta znów zaatakowała i zaczęła go... stalkować! O co w tym wszystkim chodzi?