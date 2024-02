91-letnia Sława Przybylska olśniewa wyglądem w "Pytaniu na śniadanie"! Zdradziła receptę na wieczną młodość

Rewolucja na Woronicza! Te programy wracają do TVP INFO! Jeden z nich wraca po 30 latach!

Sława Przybylska to legenda polskiej estrady. Piosenkarka urodziła się w 1932 roku. Na polskiej estradzie króluje niemal nieprzerwanie od blisko 7 dekad i nie zapowiada się na to, aby miała pożegnać się ze sceną. Ostatnie lata nie były dla niej łaskawe. W 2022 roku zmarł jej ukochany małżonek, Jan Krzyżanowski. Artystka teraz po dwóch latach wraca na scenę i będzie koncertować. W sobotni poranek odwiedziła "Pytanie na śniadanie", gdzie opowiedziała o swoim przepisie na długowieczność.

Sława Przybylska w "Pytaniu na śniadanie"! "Rozmawiam z brzozami"

Na kanapach programu "Pytanie na śniadanie" zapytano artystkę o jej receptę na witalność i radość ducha. Według artystki kluczem do sukcesu okazuje się ruch. Dodatkowo rozmawia ona również z brzozami.

- Dla mnie ćwiczenia nie są obowiązkiem, ale radością. Wstaję rano i widzę za oknem brzozy, a jak była jesień i jeszcze miały liście, to one tańczyły z wiatrem. Od brzóz uczyłam się tańca. Rozmawiam z brzozami, one mają moc, która powoduje radość. Dzisiaj śpią, bo nie mają już liści, więc nie mogłam się z nimi dogadać - mówiła w "Pytaniu na śniadanie".

